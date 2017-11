Em palestra a estudantes de Araras Ciro Gomes cobra “projeto nacional de desenvolvimento”

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) realizou na última terça-feira (21) palestra a alunos, professores e público geral na Unar (Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson)...

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) realizou na última terça-feira (21) palestra a alunos, professores e público geral na Unar (Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson) de Araras, para falar sobre soluções para a crise brasileira.

A palestra aconteceu por ação de João Vitor Teixeira, do PDT Araras. Nomes do partido, como Leo Gurnhack e Breno Cortella passaram pelo local durante e depois da palestra. Ciro Gomes foi recebido pelos representantes da Unar, como o Pró-Reitor Administrativo Wdson de Oliveira.

Ciro falou aos alunos por quase três horas seguidas e respondeu a questionamentos de docentes e do público em geral. Um dos pré-candidatos à Presidência da República, o cearense, ex-governador daquele estado e ex-prefeito de Fortaleza (CE), uma das maiores capitais do país, fez um panorama histórico da economia nacional e ponderou como, no entendimento dele, o país nunca teve um projeto nacional desenvolvimentista – ou seja, como o país sempre esteve suscetível às crises internacionais e reações do mercado externo.

Ciro Gomes deixou claro que o projeto nacional de desenvolvimento nunca foi adotado por nenhum governante, e apesar de se mostrar mais alinhavado com a esquerda nacional fez questão de reforçar por diversas vezes que o país não poderia ficar focado na disputa entre “coxinhas e mortadelas” – nomes pejorativos utilizados para apontarem a direita e esquerda brasileira, respectivamente.

Ciro foi recebido pelos docentes e direção da Unar. Antes de receber a imprensa ele foi cobrado firmemente pelo delegado Tabajara Zuliani dos Santos, também professor da instituição, para uma discussão mais ampla e objetiva na questão da segurança pública e violência do país. Ciro fez questão de ouvir e responder ao delegado suas pretensões na área, e chegou a abordar até mesmo a correlação entre o tráfico de drogas, possíveis problemas com uma liberação do consumo de alguns entorpecentes e a violência nas cidades brasileiras.

Dependência econômica e tecnológica de países estrangeiros, falta de reservas, de planejamento a longo prazo e de planejamentos para o Estado – e não para o Governo, como hoje se faz – foram alguns apontamentos feitos por Ciro para tentar explicar as razões para as crises brasileiras tão frequentes nas áreas política e econômica.

Apesar de não se mostrar explicitamente favorável ao Parlamentarismo, Gomes deixou claro que este modelo de governo, com poderes de um parlamentar como chefe de Governo, pode ser mais simples, já que sempre que o parlamentar indicado como primeiro ministro perde a maioria, ele acaba cedendo o lugar ao parlamentar que tiver apoio amplo – evitando rupturas consideradas traumáticas.

Sem pestanejar, Gomes citou várias vezes o impeachment de Dilma Rousseff (PT) como “golpe”, argumentando que Dilma passou por instabilidade econômica após variações de preços na taxa de câmbio e nos valores de commodities.

Apesar de “elogiar a pessoa” de Jair Bolsonaro, Gomes criticou o pretenso adversário e Marina Silva (Rede), outra possível presidenciável, criticando ambos por não terem passado por experiências no Poder Executivo.