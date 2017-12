Em fim de semana atípico Araras registrou dois acidentes fatais na área urbana

Apesar de registrar ainda um alto índice de acidentes em área urbana, vinha sendo bastante incomum acidentes com vítimas fatais na zona urbana de...

Apesar de registrar ainda um alto índice de acidentes em área urbana, vinha sendo bastante incomum acidentes com vítimas fatais na zona urbana de Araras nos últimos anos. Apesar disso, em 2017 os acidentes fatais dentro da cidade voltaram a ocorrer com mais frequência.

Conforme Tribuna já noticiou na sexta-feira, a pedestre Maria José Guedes Pereira, 56 anos, morreu atropelada no início da noite da sexta-feira (8) na Avenida Dona Renata (Marginal), a poucos metros da Delegacia do Município, Jardim São João, zona norte. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, além do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

De acordo com o Samu ela caminhava pela avenida no momento que foi atropelada por uma Volkswagen Saveiro. A ocorrência aponta que ela não teria feito a travessia na faixa de pedestres. O motorista da Saveiro até teria admitido que ingeriu uma dose de cachaça – conforme consta na ocorrência policial – mas o teste do bafômetro mensurou 0,19 mg por lito de ar expelido, o que não caracteriza crime, e sim infração administrativa.

Já mais tarde, por volta das 18h30, no cruzamento das avenidas Maximiliano Baruto e Gofredo da Silva Telles, uma colisão entre um Fiat Uno e uma moto deixou ferida Daniela Fernanda Correira da Silva, de 23 anos e moradora no José Ometto II. Segundo a motorista do Uno, ela transitava pela Gofredo Telles e chegou a parar na rotatória, mas quando voltou a acelerar não percebeu a moto, que acabou batendo no Uno. Daniela foi socorrida ao Hospital São Luiz, mas por volta das 2h acabou falecendo.