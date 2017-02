Em duas horas, 790 raios são registrados em Araras

Em apenas duas horas, o Elat (Grupo de Eletricidade Atmosférica) do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) registrou 790 descargas elétricas em...

Em apenas duas horas, o Elat (Grupo de Eletricidade Atmosférica) do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) registrou 790 descargas elétricas em Araras durante tempestade que atingiu o município no início da tarde de ontem (24). Sistemas de comunicação foram afetados, assim como queda de energia.

A tempestade caiu depois de 15 dias de forte calor e tempo seco. A temperatura máxima durante a semana chegou a 35º, mas a sensação térmica foi ainda maior. Ontem, a chuva entrou pela zona norte do município e se espalhou rapidamente para as demais áreas.

De acordo com a Defesa Civil, nenhum registro grave foi atendido durante a tempestade e nenhuma ocorrência foi recebida pela equipe. A pasta, que é ligada à Secretaria Municipal de Segurança Pública, informa que o acumulado em duas horas de chuva foi de apenas 7 mm (milímetros) – quantidade considerada muito baixa.

Tribuna apurou que apenas um ponto de alagamento foi registrado na Avenida Dona Renata (Marginal) – trecho que fica próximo da ponte da concessionária de veículos Honda/Aversa. Apesar do alagamento, os veículos transitavam sem problemas.

Outro ponto de alagamento foi registrado na Avenida Ângelo Franzini (antiga Limeira), a poucos metros da rotatória do cruzamento com a Avenida Washington Luiz. O alagamento também não afetou o trânsito, que flui normalmente. Nenhuma queda de árvore foi registrada durante a tempestade, nem danos para a fiação.

Raios derrubam linhas telefônicas e energia elétrica

Em compensação, a alta incidência de descargas atmosféricas registradas no período assustou a população e também causou danos. De acordo com o Elet, foram registrados 790 raios do tipo nuvem-solo em toda a cidade. Este tipo de raio é o segundo mais comum, mas o que mais representa risco para vidas. O raio nuvem-solo é uma descarga entre uma nuvem cumulonimbus (nuvens de tempestades) e o solo.

Este tipo de raio também representa maior risco para propriedades e serviços de comunicação, por exemplo, exatamente como aconteceu na tarde de ontem em Araras. Quedas de energia foram reportadas durante e depois a tempestade. As regiões mais afetadas foram as zonas norte e leste.

Em nota, a assessoria de comunicação da Elektro informou que até às 17h30 equipes atendiam ocorrências em toda a cidade, sendo o José Ometto 1, zona leste, o bairro mais afetado. “Em média, 100 clientes foram afetados pela queda de energia”, informa nota.

Região de Araras é recordista em quedas de raio

A incidência de raios que caíram na cidade em apenas duas horas é considerada alta pelo Elat (Grupo de Eletricidade Atmosférica) do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), mas não é incomum para região de Araras.

Levantamento feito pelo Inpe em 2013 mostra que a região de Araras é campeã nacional em registros de raios. O número chega a ser assustador se comparado com a média do Brasil, que é o país campeão mundial em raios.

O estudo indica que a média nacional é de cinco descargas elétricas por quilômetro quadrado. Na vizinha Rio Claro, por exemplo, a média é de 10,10. De acordo com o órgão, não existe explicação para um índice tão alto, mas alerta que os efeitos são oriundos da influência do Oceano Atlântico.

Se comparado com outros países, o Brasil é campeão mundial na incidência de raios e também de mortes provocadas por eles. Todos os anos são registrados 100 milhões de descargas elétricas.