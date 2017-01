Em clima festivo, Pedrinho e vereadores tomam posse

O prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB), e o vice-prefeito, Luiz Emílio Salomé (PSDB), foram empossados na manhã desse domingo (1o de janeiro) em...

O prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB), e o vice-prefeito, Luiz Emílio Salomé (PSDB), foram empossados na manhã desse domingo (1o de janeiro) em cerimônia realizada na Câmara de Araras.

Além deles, os 11 vereadores eleitos também tomaram posse. São eles: Anete Casagrande (PSDB), Carlos Alberto Jacovetti (Rede), Deise Olímpio (PSC), Eduardo Elias Dias – Du (PHS), Francisco Nucci (PR), Jackson de Jesus (PROS), José Roberto Apolari (PTB), Marcelo de Oliveira (PRB), Pedrão Eliseu (DEM), Regina Corrochel (PTB) e Romildo Borelli, o Baiano (PSD).

Compuseram a primeira Mesa da Câmara, apenas para empossar os novos vereadores, Pedrinho Eliseu (prefeito eleito), Regina Corrochel (segunda mais votada), Pedrão Eliseu (vereador mais votado), Magda Celidório (ex-presidente da Câmara) e Luiz Emílio Salomé (vice-prefeito eleito).

Pedrão Eliseu presidiu a primeira sessão como reza o regimento interno da Câmara. Isso porque ele foi o mais votado nas eleições de 2016.

Presidentes de partidos políticos estiveram presentes na posse. Dois dos outros quatro candidatos à prefeitura nas eleições de 2016 também foram à Câmara: Bonezinho Corrochel (PTB) e Paulinho Nascimento (PSD). O deputado federal Nelson Marquezelli (PTB), Irineu Maretto (PSD) dentre outros nomes acompanharam toda a cerimônia.

Em sua fala o novo vice-prefeito, Luiz Emílio Salomé, prometeu “jamais fugir das responsabilidades” e garantiu que seu grupo vai entregar uma cidade melhor após 4 anos de governo.

Pedrinho Eliseu, bastante aplaudido, garantiu intensa busca por mais indústrias para Araras e prometeu aumentar arrecadação sem aumentar os impostos. “A meta é aumentar a capacidade de investimentos da Prefeitura”, concluiu. O tucano ainda pediu apoio da Câmara e citou, tema a tema, soluções que quer implantar para Saúde, Educação, etc.

O novo prefeito se focou no conceito de “cidades inteligentes”, sugeriu ampliar o uso de tecnologia no poder público e pediu apoio. “As eleições terminaram em 2 de outubro. Agora é o momento de todos descermos do palanque”, sugeriu, se emocionando, momentos depois, ao falar da mãe, Olga Eliseu, que faleceu no ano passado.

A cerimônia durou pelo menos 3 horas e lotou o auditório da Câmara. Nesse tempo os vereadores, o prefeito Pedrinho Eliseu e o vice Luiz Emilio Salomé fizeram juramento e assinaram o Termo de Posse. Em seguida, eles tiveram direito ao uso da palavra, durante 10 minutos. Em tom relativamente ameno, os edis citaram perspectivas para os próximos anos.

Brambilla passa o cargo a Pedrinho

Depois de tomar posse na Câmara Municipal, Pedrinho Eliseu (PSDB) recebeu o cargo das mãos de Nelson Brambilla (PT). Antes de receber o cargo de Brambilla, Pedrinho, junto ao novo Secretário de Segurança Pública, Moisés Furlan, fizeram ato simbólico de passar a tropa em revista, defronte guardas municipais.

Pedrinho recebeu o cargo de Brambilla e ambos chegaram a falar brevemente, trocando elogios. A cerimônia durou cerca de uma hora, mas começou com atraso – estava marcada para as 12h30, mas começou praticamente as 13h30, no Paço Municipal, com a presença de diversos correligionários de Pedrinho Eliseu. Os novos secretários assinaram livro de posse para os respectivos cargos.