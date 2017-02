Em boas mãos Com uma fratura no quinto metatarso do pé direito, Gabriel Jesus viajou até Barcelona para passar por uma operação no local....

Em boas mãos

Com uma fratura no quinto metatarso do pé direito, Gabriel Jesus viajou até Barcelona para passar por uma operação no local. Mas se ele joga no Manchester City, por que não se tratou na Inglaterra? A resposta é simples: por influência de Pep Guardiola. Quem operou o atacante brasileiro na noite da última quinta-feira foi o Dr. Ramón Cugat, que mora e atende na cidade espanhola e se tornou uma das maiores referências do mundo na área de traumatologia, artroscopia e cirurgia ortopédica. Antes de Jesus, dezenas de jogadores já haviam passado pelas mãos do médico catalão. E a maioria foi levada por Guardiola.

Fabuloso na Colina

Agora é oficial: depois de muita espera, Luis Fabiano foi, enfim, anunciado pelo Vasco. O atacante acertou sua saída do Tianjin Quanjian na última quinta-feira e nesta sexta foi confirmado pelo clube carioca. Os sócios do Cruz-Maltino foram os primeiros a serem informados oficialmente da contratação de Fabuloso. No começo do dia, o jogador de 36 anos já havia postado uma camisa do Vasco. O atacante revelado pela Ponte Preta e ídolo do São Paulo chega para ser o oitavo reforço para o técnico Cristóvão Borges na temporada 2017.

Bem na foto

Principal reforço do Palmeiras para esta temporada, o atacante Borja foi à arena do Verdão para assistir à vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo, na última quinta-feira. Assistiu a uma parte do confronto no camarote da patrocinadora, depois foi ao espaço reservado do clube, onde ficou junto dos lesionados Tchê Tchê e Fabiano. Fora do Campeonato Paulista por conta da limitação de 28 inscritos, o colombiano postou uma foto com Leila Pereira, dona da Crefisa e da FAM, patrocinadoras do Palmeiras, e agradeceu à empresária, responsável por viabilizar a contratação do atacante.

Pratto cheio

O São Paulo confirmou que o atacante Lucas Pratto foi inscrito no Campeonato Paulista e será relacionado para a partida deste sábado, contra o Mirassol, às 19h30, no Morumbi. Até por Gilberto ter atuado 180 minutos diante de Ponte Preta e Santos, é provável que o argentino seja titular em sua estréia. No treino da tarde de quinta-feira, após a vitória de virada sobre o Santos, por 3 a 1, na Vila Belmiro, os titulares fizeram regenerativo e os reservas foram ao campo com o técnico Rogério Ceni. Pratto fez dois gols, bom ensaio para o fim de semana.

Acelerado

Jadson ainda não tem data para reestrear pelo Corinthians, mas o técnico Fábio Carille se anima com a evolução do reforço, contratado há duas semanas. Em entrevista coletiva na sexta-feira, Carille elogiou o desempenho do jogador nos treinos e, pela primeira vez, deu uma estimativa do possível retorno: cerca de 15 dias. A previsão do técnico coincide com a do departamento médico, que dizia que o meia estaria em campo no início de março. Se o prazo de 15 dias se confirmar, Jadson pode atuar pelo Corinthians no clássico contra o Santos, dia 5.

Retorno

O Santos inscreveu Ricardo Oliveira no Campeonato Paulista na sexta-feira. O atacante está à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida contra a Ferroviária neste sábado, às 19h30, na Vila Belmiro. O camisa 9 perdeu duas semanas da pré-temporada por causa de caxumba e fazia preparação especial. O capitão treinou com bola normalmente nesta quinta, em trabalho tático. Agora, a lista conta com 25 atletas. Mais três ainda entrarão até dia 3 de março para completar o limite da competição.