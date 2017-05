Em apenas 24 horas, chove mais que esperado para maio

O acumulado de chuvas registrado pela Defesa Civil de Araras foi de 84 mm (milímetros) em apenas 24 horas – valor acima do esperado...

O acumulado de chuvas registrado pela Defesa Civil de Araras foi de 84 mm (milímetros) em apenas 24 horas – valor acima do esperado para todo mês de maio que é de 70 mm, segundo dados históricos. A chuva provocou transtornos na cidade, mas não foram registrados feridos, nem desabrigados.

A Defesa Civil informa que o valor acumulado foi registrado entre a última quinta-feira (18) e ontem (19). Porém, o maior volume caiu em apenas quatro horas de ontem – 31,4 mm. A chuva mais forte começou a cair por volta do meio dia e se estendeu durante toda a tarde.

Alagamentos foram registrados em pontos da Avenida Dona Renata (Marginal), trecho da Rua dos Coroados – altura do antigo Curtume Graziano – e também a Avenida Augusta Viola da Costa – ao lado do Estádio Hermínio Ometto (União). Apesar dos alagamentos, a Defesa Civil informa que não recebeu ocorrências graves.

A mais grave atendida pelos agentes da Defesa Civil foi à uma empresa localizada nas margens da Rodovia Wilson Finardi (SP-191) – Araras/Rio Claro. O muro não suportou o volume da enxurrada da chuva e caiu sobre cinco carros, mas sem vítimas e apenas danos materiais.

Na área urbana, o Ribeirão das Furnas transbordou e invadiu o cruzamento da Avenida Dona Renata com a Rua Argentina – trecho do Colégio COC. A praça que existe no local ficou submersa e um carro ficou parcialmente encoberto pelo alagamento. Segundo populares que estavam no local, a água subiu rapidamente.

Carros ilhados em rua do Jardim Florença

No Jardim Florença a Rua Célia Alves Paes ficou completamente alagada e um carro foi invadido pelas águas. A moradora Maria do Socorro Paiva de Souza disse que a água entrou no carro do filho. “Tiramos a água com caneca de dentro do veículo e ainda não é possível avaliar o dano”, reclama a moradora.

Outros carros que estavam estacionado na rua também foram atingidos e segundo a moradora a situação não é nova e cobra solução. “Depois que a avenida do Senai foi construída, os alagamentos são constantes. A Rua Célia Alves Paes fica abaixo do nível da avenida e toda a água desce e ilha os moradores”, reclama.

Maria disse ainda que em dias de chuva forte não tem como sair de casa e cobra providências desde a gestão do ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti. “Espero que a atual administração resolva a situação, pois até hoje nada foi feito”, finaliza.