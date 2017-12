Em 9 meses Araras utilizou 92% do valor gasto em 2016 com limpeza

A decisão do governo municipal em intensificar a limpeza pública durante o ano acabou refletindo em gastos despendidos pela administração pública com a empresa...

Compartilhe em suas redes sociais!

A decisão do governo municipal em intensificar a limpeza pública durante o ano acabou refletindo em gastos despendidos pela administração pública com a empresa Forty, contratada pela Prefeitura justamente para realizar prestação de serviços de limpeza pública, como a varrição de ruas e coleta de lixo e folhas em praças e jardins da cidade.

A revelação dos altos gastos veio somente em outubro, depois da vereadora Deise Olímpio (PSC) cobrar explicações da administração municipal e via requerimento questionar quais os valores foram utilizados pelo município com a Forty, responsável pela limpeza. No final de outubro o diretor do departamento de Contabilidade e Orçamento, Wander Cordeiro de Brito, confirmou em documento encaminhado ao gabinete de Deise Olímpio que somente nos nove primeiros meses do ano – portanto até setembro – o valor liquidado (ou seja, de serviços já prestados até aquela data) chegava na casa dos R$ 6,56 milhões.

Por isso, estimativas oficiosas davam conta que o valor empenhado à empresa, de R$ 7,25 milhões à época, poderia até passar dos R$ 10 milhões caso fosse mantido o ritmo de demanda. O próprio prefeito Pedrinho Eliseu chegou a confirmar à Tribuna, noutras oportunidades, que o gasto com a Forty era de ao menos R$ 900 mil ao mês. Durante todo o ano de 2016, segundo a Prefeitura, foi gasto com a Forty R$ 7,15 milhões (ou seja, os valores já liquidados, realizados até setembro, contemplam mais de 90% do total gasto durante todo o ano passado).

No documento a Prefeitura relatou que ainda naquele período (até outubro) havia pago apenas R$ 5,5 milhões à Forty, mesmo com os R$ 6,5 milhões já liquidados, ou seja, executados.

As altas despesas com limpeza urbana não são novidade em Araras; a Prefeitura despende há anos milhões de reais com limpeza pública. Antes disso o serviço era realizado por atendidos pelo extinto projeto Cidade Verde, adotado na gestão do ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS). O projeto gerou polêmica e houve até forte demanda em ações ajuizadas na Vara do Trabalho de Araras pleiteando por vínculo empregatício – até onde se tem notícia não houve decisões favoráveis a esse entendimento. Mesmo assim o Cidade Verde foi encerrado e desde então empresas privadas são contratadas para realização desse tipo de serviço no município.

A Forty venceu a última licitação, vigente desde 2016, que determina a limpeza de córregos, limpeza de praças, canteiros, poda de árvores, serviço de varrição de ruas, manutenção de unidades escolares, dentre outros. Os serviços são cobrados por empreitada – ou seja, o valor pago varia de acordo com os serviços prestados pela empresa sediada em Americana/SP.

De acordo com o contrato firmado com a Prefeitura ainda em 2016, na gestão de Nelson Brambilla (PSB), a Forty não realiza as limpezas ao constatar a necessidade de manutenção, mas opera os serviços sob demanda da própria administração municipal.

O próprio prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) chegou a reiterar em entrevistas à imprensa que vislumbrava a necessidade de uma manutenção rigorosa da limpeza urbana, e por isso oficiosamente esperava-se que os gastos com limpeza estivessem em ritmo mais acelerado em 2017. Nomes ligados ao governo municipal, contudo, já admitiam, em agosto, que o serviço pesava na folha de gastos do município, e passaria por desaceleração.

Prefeitura diminuiu serviços em dezembro

Com problemas para fechar as contas, a Prefeitura de Araras decidiu cortar os gastos com a limpeza pública urbana e já no início de dezembro anunciou que os serviços seriam reduzidos devido a despesas não previstas. Conforme Tribuna apurou, também pesou na decisão a arrecadação aquém do esperado no ano.

Ainda no início deste mês o secretário da Fazenda de Araras, José Luiz Corte, concedeu entrevista exclusiva para a EPTV, afiliada da Rede Globo, na qual admitiu problema relatado dias antes pela Tribuna: o pagamento de alguns fornecedores ficou em atraso por quase cinco meses e o Município resolveu cortar pela metade os serviços de conservação e limpeza de praças e ruas – serviços esses executados pela Forty. O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) chegou a citar à Tribuna, na mesma época, que estimava uma redução menos significativa, entre 30% e 40% com a empresa.

Já Corte indicou que pesou na decisão pelo corte dos gastos a demanda forte na Saúde e chegou a citar repasses à Previdência Municipal como outra despesa “imprevista”, que teria impactado ao menos em R$ 9 milhões. Segundo a reportagem da EPTV, a despesa mensal com a limpeza urbana, em repasses à Forty, seria de R$ 1 milhão a cada mês, e cairia a partir de dezembro para R$ 500 mil – o secretário Corte, contudo, garantiu que a manutenção das áreas verdes da cidade não seria prejudicada.