Em 2018 ao menos 36 animais do Canil Municipal já foram adotados

Ao menos 36 animais que estavam sendo tratados pelo Canil Municipal já foram adotados esse ano. Além das adoções que podem ser feitas no...

Compartilhe em suas redes sociais!

Ao menos 36 animais que estavam sendo tratados pelo Canil Municipal já foram adotados esse ano. Além das adoções que podem ser feitas no próprio canil, a Prefeitura tenta incentivar as adoções realizando feiras na Praça Barão.

Com as feiras de Adoção de Cães e Gatos e adoções de dentro do Canil, foram registrados neste ano 36 animais adotados pela população ararense.

A ideia das feiras também é considerada bem sucedida, já que boa parte das adoções ocorreram por meio dessa iniciativa – que já está em sua terceira edição. A feira é promovida pelo DMA (Departamento de Meio Ambiente) da Secretaria Municipal de Serviços Públicos/Prefeitura, e a iniciativa acontece todo o segundo sábado de cada mês.

Na 3ª edição, no último sábado (12), na Praça Barão de Araras, o número foi o mais alto já registrado: 10 animais foram adotados (7 cachorros e 3 gatos).

A ideia é incentivar a adoção dos animais, que são devidamente tratados antes de serem disponibilizados à adoção. Segundo a Prefeitura os animais são provenientes do Canil Municipal, localizado na Estrada Luiz Segundo D’Alessandri, s/nº, região leste. Atualmente, o espaço conta com 82 animais, como aponta um levantamento da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

“A cada edição que passa, há o aumento de pessoas interessadas nos animais. No último sábado, ficamos muito felizes com o número de adoções, a maior até aqui. O pessoal está entendendo de fato a nossa iniciativa voltada para a causa animal. Estamos muito felizes com a repercussão”, comentou a tecnóloga ambiental do DMA, Marcela Gambarotto Teixeira.

Como adotar?

No ato, os novos donos assinam um termo de responsabilidade e o DMA realiza trabalhos educacionais, esclarece dúvidas e orienta sobre guarda responsável e diversos outros assuntos relacionados ao mundo animal. Todos os animais adotados já vão para os novos lares castrados.

Para adotar basta levar um documento com foto, seja RG ou CNH, além do comprovante de residência. O DMA ressalta ainda que todos os animais estarão com microchip que permite registrar e identificar por meio de um número com dados do proprietário.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3547-6704 (Serviços Públicos); 3547-8806/ 3547-8794 (DMA) e 3544-4413 (Canil Municipal).