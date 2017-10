Em 10 meses, trânsito já matou mais que em todo 2016

Foram 11 mortes de janeiro a outubro deste ano contra nove em todo 2016 O número de vítimas fatais em acidentes de trânsito de...

O número de vítimas fatais em acidentes de trânsito de janeiro a outubro deste ano já ultrapassa todos os registros de 2016. Os dados até agosto estão no site do Infosiga-SP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).

Em tempo: a última morte registrada na cidade foi em 12 de outubro, mas ainda não consta no banco de dados. Tribuna apurou a informação com a Polícia Civil.

O Infosiga-SP é um banco de dados nutrido pelo governo do Estado e dispõe informações do tipo de veículo envolvido (carro, bicicleta, motocicleta e outros) e o local onde ocorreu o acidente.

No caso de Araras, chama atenção o fato da maioria das mortes ter ocorrido dentro da cidade, ou seja, em ruas e avenidas. Os números do Infosiga e da Polícia Civil apontam sete mortes em acidentes na área urbana, sendo outras quatro na Rodovia Anhangüera (SP-330): 11 no total.

Em tempo: consta no Infosiga-SP outra morte dentro da cidade, ocorrida em janeiro no Jardim Cândida, zona oeste. Porém, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil já explicou em outra ocasião que o acidente ocorreu no ano passado e a vítima faleceu em janeiro deste ano depois de ter ficado internada.

Em todo o ano de 2016 foram registradas nove mortes no município, segundo apuração da Tribuna e também feita na Polícia Civil. Sete foram nas rodovias Wilson Finardi (SP-191) e Anhangüera (SP-330) e duas dentro da cidade, sendo uma na Avenida Augusta Viola da Costa e outra na Rua Pedro Melo, que fica no Campinho.

Ainda de acordo com o Infosiga-SP, das 11 vítimas fatais de acidentes de trânsito em Araras neste ano, 10 eram do sexo masculino e apenas uma do sexo feminino. O mesmo levantamento mostra que a faixa etária fica entre 18 e 50 anos.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, Moisés Furlan, disse para Tribuna que espera que as mortes caiam, assim como os acidentes, com a presença mais intensa dos guardas municipais nas ruas da região central.

Furlan disse que a maioria dos acidentes acontecem nos cruzamento do Centro e a presença dos guardas pretende intensificar a fiscalização e impedir a imprudência, principalmente em relação ao excesso de velocidade, cometido por alguns motoristas.

Jovem morreu após um mês internado

A última morte foi no feriado de 12 de outubro, mas o acidente aconteceu a noite de 6 de setembro e a vítima Bruno Leonardo Pitério, de 30 anos, ficou internada por mais de um mês.

De acordo com boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, Bruno dirigia um Volkswagem/Gol e estava acompanhado de um amigo, quando teria batido o veículo contra um poste localizado na Avenida José Marques da Silva, no Jardim Buzolin.

Bruno foi socorrido pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), assim como seu amigo, que chegou a falar com os policiais militares e relatou o acidente. De acordo com a Funerária Municipal, Bruno era solteiro e residia na Rua Professor Manoel Moita Filho, 456, no Jardim das Nações. O corpo foi velado e sepultado na última sexta-feira (13), às 17h30, no Cemitério Municipal.