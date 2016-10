Eliminatória no Master As quartas-de-finais do Campeonato de Futebol Master, para jogadores nascidos até 1971, acontecem no próximo domingo (30), com dois jogos no...

As quartas-de-finais do Campeonato de Futebol Master, para jogadores nascidos até 1971, acontecem no próximo domingo (30), com dois jogos no Estádio Joel Fachini (São Benedito x União da Vila, e Grena/Butantan x Bella Vista) e outros dois no Cedinsa (Sayão x Calixto Gás e Água, e Aliança x Amigos). Os vencedores farão as semifinais no feriado do dia 2, e a final será dia 6 de novembro. Destaques pelos artilheiros: Ademilson Antonio Santos (Grena/Butantan) com 6 gols; Eduardo Ortolan (Sayão) e Nelson Sachi Junior (Bella Vista) com 5 gols; e Plinio Stenzel (Sayão) com 4.

Copa Paulista

A Copa Paulista de Futebol, organizada pela Federação Paulista de Futebol para manter alguns clubes do interior em atividade no segundo semestre, está chegando em sua reta final. No primeiro confronto do mata-mata das quartas-de-finais, um equilíbrio muito grande nos quatro jogos: Nacional 1 x 1 Ferroviária, Votuporanguense 0 x 1 XV de Piracicaba, São Carlos 0 x 0 Rio Claro, e Bragantino 0 x 1 São Caetano. Os jogos de volta serão realizados neste final de semana, com XV x Votuporanguense amanhã, e no sábado acontecem os outros três jogos: São Caetano x Bragantino, Ferroviária x Nacional, e Rio Claro x São Carlos. O campeão da Copa Paulista garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro – caso já tenha uma vaga nesta ou em outra divisão do futebol nacional, se classifica então para a Copa do Brasil de 2017.

Briosa na Segundona

Falando em futebol do interior, terminou neste mês a 2ª Divisão do Campeonato Paulista, aquela mesma competição que o União São João deixou de disputar desde 2014. A Portuguesa Santista, a Briosa, foi a campeã, ao vencer o Deportivo Brasil na final por 3 a 0. Foi o fim de um jejum de 52 anos sem títulos do tradicional clubes da cidade de Santos. Os dois finalistas garantiram o acesso para a Série A-3 do Paulista do próximo ano.