Eleições presidenciais: Datafolha mostra Lula liderando em quase todos os cenários

A popularidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parece não se abalar, mesmo com o nome dele citado de acusação de corrupção....

Compartilhe em suas redes sociais!

A popularidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parece não se abalar, mesmo com o nome dele citado de acusação de corrupção. O ex-presidente, indicado como um mais pretensos nomes do PT à candidatura para eleições presidenciais em 2018 aparece em praticamente todos os cenários listados pelo Datafolha (instituto de pesquisas) e divulgada pela Folha de São Paulo nesta segunda-feira (26).

Segundo a Folha, o ex-presidente Lula manteve a liderança, com 29% a 30% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PSC) e Marina Silva (Rede). O deputado federal do PSC registra tendência de alta, já que tinha 8% em dezembro de 2016, passou a 14% em abril e agora aparece com 16%, “sempre no cenário em que o candidato do PSDB é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin”, conta a Folha.

O governador teria oscilado positivamente em simulações de primeiro e segundo turnos. Contudo a rejeição de Alckmin cresceu para 34%, atrás apenas da de Lula – que mesmo sendo o nome com mais intenção de votos, ainda tem a maior rejeição.

Em diversos cenários de um eventual segundo turno Lula sairia vitorioso, hoje, segundo a pesquisa. Lula ganha de Bolsonaro, de Alckmin, João Doria (PSDB), prefeito de São Paulo, mas empata com Marina Silva e com o juiz Sergio Moro (sem partido) na margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Ainda segundo a pesquisa, Lula vence em todos os cenários de primeiro turno simulados. Quando disputa com Alckmin, o petista fica com 30%, e o tucano, com 8%, em terceiro. Embolados em segundo aparecem Bolsonaro, com 16%, e Marina, com 15%.

Segundo a Folha, em caso de o ex-presidente petista não disputar, o cenário fica mais conturbado. Marina Silva lidera (22%), mas com vantagem mais estreita do segundo colocado, Bolsonaro (16%). O ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, ficaria em terceiro (12% ou 13%) numa das simulações.

Segundo a pesquisa, Lula é “conhecido por 99% dos brasileiros” e tem a maior rejeição, que chega a 46%. Ou seja, essas pessoas dizem que não votariam nele de jeito nenhum. A segunda maior rejeição é de Geraldo Alckmin – o governador de São Paulo foi acusado por delatores da Odebrecht de ter usado caixa dois, o que ele nega. Alckmin teve a rejeição aumentada de 28% para os atuais 34% e é “conhecido de 87% do eleitorado”.

Bolsononaro, “conhecido por 63% do eleitorado” tem rejeição de 30% enquanto o juiz Sérgio Moro, “conhecido por 79%”, tem rejeição de 22%. O prefeito de São Paulo, João Doria, é “conhecido por 59%” e 20% declarou que não votaria nele de jeito nenhum.

A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e índice de confiança de 95%. O Datafolha ouviu 2.771 pessoas nos dias 21 e 23 de abril.