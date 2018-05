Eleições para prefeito de Araras podem ser em 2018 ou até em 2019

Os tribunais eleitorais tanto estadual (TRE-SP) quanto federal (TSE) ainda não estipulam uma data para as eleições para prefeito de Araras, e mesmo com...

Compartilhe em suas redes sociais!

Os tribunais eleitorais tanto estadual (TRE-SP) quanto federal (TSE) ainda não estipulam uma data para as eleições para prefeito de Araras, e mesmo com um calendário apontando que esse ano não seria mais possível eleições suplementares, não se descarta a hipótese de uma eleição para prefeito de Araras nos próximos dois meses ou até mesmo depois de outubro – após o segundo turno das eleições nacionais para presidente, governadores, senadores e deputados.

O grande problema visto pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) e TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é que as eleições suplementares para prefeito não podem coincidir com as eleições nacionais.

Por isso uma Portaria do TSE especificou no ano passado as datas para eleições suplementares em 2018. Em tese essa portaria determinara que esse prazo terminava em 3 de junho, mas com a necessidade de eleições suplementares em algumas cidades do Brasil, o ministro Luiz Fux, que preside o TSE, incluiu por nova portaria uma última data: 24 de Junho. Mesmo com essa data ainda não haveria tempo hábil de se realizar eleições em Araras, e por isso Tribuna questionou o TSE e o TRE-SP, no início da semana, se “há previsão de nova portaria para que se inclua nova data para eleições suplementares em 2018” ou se Araras teria que passar por eleições suplementares apenas no ano de 2019.

Oficialmente o TRE-SP respondeu que “até o momento, as datas aprovadas pelo TSE para a realização de eleições suplementares são aquelas disponibilizadas na portaria de outubro de 2017”, e ainda relatou que “ainda não está definida a data das eleições suplementares do município de Araras”. Ou seja, o órgão apontou que se seguindo o calendário atual, não haveria tempo hábil para eleições suplementares em Araras. Porém o próprio TRE paulista e o TSE reconheceram, em contato telefônico com a Tribuna, que há reais chances do ministro Luis Fux, que preside o TSE, de reeditar a mesma portaria e incluir uma nova data que dê tempo hábil para que Araras tenha eleições suplementares em até dois meses.

Até meados de abril, a mesma portaria citava que o prazo para eleições suplementares no país se encerrava em 3 de junho. Já na segunda metade de abril Luiz Fux alterou a mesma portaria e incluiu mais uma data, 24 de junho, para evitar que eleições suplementares em algumas cidades do país ficassem para 2019.

Para que Araras tenha eleições suplementares ainda esse ano, o TSE, por meio do ministro Fux, teria que incluir mais uma data na mesma portaria, permitindo eleições até pelo menos meados de julho. Essa possibilidade é tratada como real porque a data para início das propagandas das eleições nacionais é a segunda quinzena de agosto, enquanto, se as eleições em Araras forem marcadas rapidamente, o pleito poderia ocorrer até o final de julho.

Mesmo assim outra hipótese levantada é de que as eleições suplementares em Araras ocorram até mesmo após as eleições nacionais – em novembro, por exemplo. Essa hipótese é tratada como a de menor possibilidade, já que após as eleições nacionais, considerando que haja segundo turno, o período de preparação das urnas seria curto.

Por isso, se o TSE e consequentemente o TRE-SP não confirmam datas e nem o ano das eleições em Araras. Como o processo de indeferimento do registro do ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) já teve julgamento no TSE, a demora em se marcar eleições nem se correlaciona ao processo em si, e sim à possibilidade do TSE em marcar eleições ainda em 2018 ou decidir que a viabilidade é somente de eleições suplementares em 2019.

À Rádio Clube Ararense o mesmo TRE chegou a citar que “aguardará a publicação da portaria do TSE com as datas de 2019, para posterior definição da data das eleições suplementares no município”. O texto da rádio foi reproduzido, depois, pelo radialista Beto Ribeiro e ambos – Rádio Clube e o radialista – chegaram a divulgar que as eleições para prefeito de Araras, de fato, ficaram para 2019.

De fato, na resposta à Tribuna ainda na segunda-feira (21) o TRE não descartou que possa ocorrer o pleito somente em 2019, mas em contato com a reportagem admitu a hipótese de que se o TSE, órgão eleitoral superior, abrir mais datas para eleições suplementares em 2018, elas podem ocorrer neste ano – ou em julho/agosto ou até mesmo em novembro/dezembro.

Em 2014, por exemplo, ano de eleições nacionais, o TSE realizou eleições suplementares até em dezembro – pouco mais de um mês depois do segundo turno das eleições presidenciais que reconduziram Dilma Rousseff (PT) ao cargo de presidente.