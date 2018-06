Eleição Rainha da Festa do Peão de Araras 2018

O sonho de ser a Rainha da Festa do Peão de Araras se realizou para Larissa Menin. Ela foi eleita e recebu o...

O sonho de ser a Rainha da Festa do Peão de Araras se realizou para Larissa Menin. Ela foi eleita e recebu o título durante o concurso que aconteceu nesta terça-feira (29), no Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita. Além dela também foram premiadas Leticia Longo e Taise Silva, que ganharam como Princesa e Madrinha da Festa do Peão de Araras 2018. Fotos: Cristiano Leite/Tribuna