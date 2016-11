Eleição Puskas A Fifa divulgou nesta segunda-feira os candidatos ao Prêmio Puskas de 2016. Dois brasileiros estão entre os dez concorrentes: Marlone, do Corinthians,...

Eleição Puskas

A Fifa divulgou nesta segunda-feira os candidatos ao Prêmio Puskas de 2016. Dois brasileiros estão entre os dez concorrentes: Marlone, do Corinthians, pelo voleio anotado contra o Cobresal, pela Copa Libertadores, e Neymar, do Barcelona, no famoso golaço diante do Villarreal pelo Campeonato Espanhol. O argentino Lionel Messi também está na lista pela falta cobrada sobre os Estados Unidos, na Copa América Centenário. O prêmio será entregue durante a cerimônia do Fifa The Best, que vai anunciar o melhor jogador do mundo no ano, no dia 9 de janeiro de 2017, em Zurique, na Suíça. O voto está aberto ao público no site da entidade.

Encantador de serpentes

Lugano polemizou ao comentar sobre Tite e Dunga, atual e último técnicos da seleção brasileira, respectivamente. Na comparação entre os dois, o zagueiro do São Paulo prefere o antigo comandante. Com Tite, o Brasil conseguiu seis vitórias em seis jogos: 100% nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. “Eu fico com o Dunga por causa do caráter dele. A imagem da mudança do futebol brasileiro é quando, a partir do Dunga, o Brasil passa a ser respeitado. O melhor que o Tite tem, a parte mais forte, é que é um grande encantador de serpentes, porque tem todos vocês da imprensa adormecidos”, disse Lugano, em entrevista à ESPN Brasil.

Falta um

Presente em 17 das 36 rodadas disputadas até aqui, Jailson está bem próximo de ser campeão brasileiro invicto. Titular depois da lesão de Fernando Prass e das falhas de Vagner, ele fechou o gol mais uma vez na vitória de domingo sobre o Botafogo, por 1 a 0, que deixou o Palmeiras a um ponto do seu nono título brasileiro. “Sonhei muito para chegar ao time do Palmeiras, para disputar uma primeira divisão de Campeonato Brasileiro. Já são 17 jogos jogando com essa camisa maravilhosa, falta pouco para ser campeão”, disse o goleiro de 35 anos, na saída da arena.

Na bronca

O técnico Dorival Júnior ainda acredita no título brasileiro, apesar do empate do Santos em 2 a 2 com o Cruzeiro neste domingo e a distância de seis pontos para o líder Palmeiras, a dois jogos do fim da competição. O que mais irritou o treinador do Peixe no Mineirão, inclusive, não foi só o resultado, mas a arbitragem. Em entrevista coletiva depois da partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão, Dorival Júnior culpou o trio pelo empate. Isso porque o zagueiro Manoel, autor do segundo gol do Cruzeiro, de cabeça, estava em posição irregular no momento da cobrança da falta. Heber Roberto Lopes, porém, validou o gol.

Confiante

Ricardo Gomes participa do planejamento do São Paulo para 2017. Em entrevista neste domingo, após a derrota por 2 a 0 para a Chapecoense, o treinador diz que conversa com a direção sobre o assunto. Na sua análise, o Tricolor poderá fazer uma boa temporada, se contratar alguns reforços. Wellington Nem, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, é o único nome confirmado até o momento. Nesta semana, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, bancou a permanência do treinador para 2017. No entanto, essa convicção não é compartilhada internamente. O treinador sofre forte rejeição da torcida.

La fora também tem índio

O Helsinborgs foi rebaixado neste domingo para a segunda divisão da Suécia, depois de 23 anos na elite, ao perder por 2 a 1 do Halmstads, e torcedores protagonizaram cenas de violência. Ultras invadiram o gramado e sobrou para Jordan Larsson, filho do técnico Henrik Larsson, ex-jogador do Barcelona, que teve sua camisa arrancada antes de ser agredido.