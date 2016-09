Eleição: 9 dos 11 vereadores continuam como candidatos

Apenas dois vereadores de Araras não serão candidatos a qualquer cargo eletivo no pleito deste ano. Eder Muller (PROS) e Erinson Mercatelli (PSB) são...

Apenas dois vereadores de Araras não serão candidatos a qualquer cargo eletivo no pleito deste ano. Eder Muller (PROS) e Erinson Mercatelli (PSB) são os únicos edis – então que, evidentemente exercem mandato – que decidiram ficar de fora das eleições de 2016. Ambos, contudo, seguem nos bastidores da política, já que presidem seus respectivos partidos.

Além da dupla, nenhum outro ocupante de cargo eletivo decidiu se abster da briga por uma vaga ou no Legislativo ou no Executivo de Araras. Dos 11 vereadores de Araras, dois decidiram disputar a cadeira de prefeito: Bonezinho Corrochel (PTB) e Breno Cortella (PDT).

O vice-prefeito de Araras, Carlos Alberto Jacovetti (Rede) também é outro nome que tem um cargo eletivo, mas tenta a reeleição. De acordo com a lei eleitoral, Jacovetti, que foi vice-prefeito duas vezes seguidas, não poderia tentar a reeleição para o cargo novamente. Mas ele poderia ser candidato a prefeito ou a vereador. Inicialmente Jacovetti sinalizou que concorreria ao cargo no Executivo, mas após ceder a orientação de partidários, decidiu recuar e se candidatar a vereador.

Outros nomes que tentar permanecer em cargos eletivos são os vereadores Anete Casagrande (PSDB), Carlos José da Silva Nascimento – Zé Bedé (PT), Eduardo Elias Dias – Du (PHS), Francisco Nucci (PR), Magda Carbonero Celidório (Rede), Marcelo de Oliveira (PRB) e Valdevir Carlos Anadão – Dê (PT) tentam permanecer na Câmara.

Os vereadores Anete, Carlos Nascimento (Zé Bedé), Eduardo Dias (Du) e Valdevir Anadão (Dê) estão na Câmara há um mandato. Anete e Du, contudo, já foram suplentes. Ela foi suplente por apenas um mês, em novembro de 2006 e por cerca de 20 dias em 2009. Zé Bedé chegou a ser suplente por três vezes distintas, entre 2009 e 2012.

Depois de Breno Cortella (do PDT, candidato a prefeito), Magda é a integrante da casa que está a mais tempo na Câmara: desde 2008. A enfermeira já teve os mandatos de 2008 a 2012 e 2013 a 2016, sequencialmente.

Mesmo sem ser seguidamente, outros dois nomes da atual Legislatura também estão em seu segundo mandato, disputando a terceira tentativa de assumir o posto na Casa: Francisco Nucci (PR) – que esteve na Câmara entre 2001 e 2004 e entre 2013 e 2016 – e Marcelo de Oliveira (PRB) – que foi vereador entre 2005 e 2008 e segue na Câmara, por ter mandato entre 2013 e 2016.

Da dupla que decidiu não disputar a eleição, Eder Muller tem tempo significativo de mandato (7 anos) e está na Câmara desde 2010, com primeiro mandato encerrado em 2012. Depois disso ficou de 2013 até agora. Eder assumiu em 2012, devido à renúncia de Carlos Jacovetti, na época eleito vice-prefeito junto com Nelson Brambilla (prefeito) em eleição suplementar.

Já Erinson foi suplente entre 2007 e 2008, e assumiu o cargo de vereador após renúncia do vereador Caio Assumpção, no início de 2007. Já entre 2009 e 2012 ele foi eleito e assumiu uma cadeira na Câmara. Erinson foi reeleito em 2012, assumindo novamente o posto entre 2013 e 2016.

Por fim os dois vereadores que se candidataram a prefeito de Araras, Bonezinho Corrochel e Breno Cortella, têm histórias distintas na Câmara. Breno é o edil com mais tempo de casa. Ele está há quase 12 anos na Câmara, e foi eleito em 2004, assumindo seu primeiro mandato em 2005, na época com apenas 19 anos. Depois do mandato de 2005 a 2008, Breno ainda foi eleito para os mandatos de 2009 a 2012 e de 2013 a 2016, ou seja, três mandatos seguidos, sendo que na última eleição teve quase 3 mil votos.

Bonezinho Corrochel também foi eleito bastante jovem, com apenas 22 anos. Hoje ele tem 27 anos, e é o mais novo dentre os candidatos a prefeito. Bonezinho tem histórico de apenas um mandato na Câmara, o atual (de 2013 a 2016), mas teve expressiva votação nas eleições de 2012, com quase 5 mil votos, contando também com o apoio da Igreja do Evangelho Quadrangular.

Além dos que tentam a reeleição a vereador, outros 184 candidatos tentam ingressar na Câmara. Eles estão divididos em nove coligações diferentes.

Prefeito e familiares não podem ser candidatos

O único ocupante de cargo eletivo em Araras, atualmente, e impedido de tentar nova eleição é o prefeito Nelson Brambilla (PT). Como já foi reeleito uma vez, ele só poderia se candidatar para cargo diferente do que já ocupa. Para isso, contudo, ele teria que renunciar a seu mandato até seis meses antes da eleição, o que não aconteceu.

Em 2012 havia rumores de que a primeira-dama de Araras (e na época candidata à deputada estadual, Elaine Brambilla), concorresse à eleição de 2016 para prefeita. Elaine sempre reforçou que a hipótese era infundada e que ela jamais cogitou concorrer à Prefeitura.

De fato a legislação eleitoral proíbe a candidatura de cônjuges de prefeitos no exercício do mandato. “São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes, consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”, diz trecho da lei eleitoral de 1990.

A mesma regra se aplica aos filhos, genros, noras, avôs, irmãos, cunhados e demais parentes considerados pela Justiça Eleitoral como parentes de 1º e 2º graus. Já tios, sobrinhos e primos do prefeito podem concorrer a qualquer cargo.