Ele estava lá – Lau Engles

Na coluna de hoje vou lembrar um torcedor nato do União São João, que perdia pouquíssimos jogos do clube de seu coração, sempre com seu radinho no ouvido. É meu amigo Lau Engles, gerente da Jóia Calçados. Ele lembrou vários jogos marcantes do União que viu in loco, presente no estádio, mas destacou aquela memorável vitória contra o São Paulo por 4 a 3, de virada, no dia 7 de abril de 2001, valendo pelo Campeonato Paulista.

Aquela partida foi memorável porque o União conseguiu virar um placar adverso de 3 a 0. Bom lembrar que o São Paulo teve dois jogadores expulsos, o que de certa forma facilitou a virada do União. Comandado por Oswaldo Alvarez (Vadão), o São Paulo fez dois gols de pênalti com França, e Júlio Baptista fez 3 a 0 aos 36 minutos da primeira etapa. Ainda no primeiro tempo, Domires Júnior descontou para o União, de pênalti. Na segunda etapa, Celso fez o segundo do União logo aos 3 minutos e, após a expulsão de Alexandre e Luis Fabiano do São Paulo, o União do técnico Celinho partiu para o ataque. Tiago Bernardi empatou aos 39 minutos, e Ailton virou aos 45 minutos.

Naquele ano de 2001, o Corinthians foi o campeão paulista, vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto na final. O São Paulo não passou de um modesto 8º lugar, enquanto o União foi o 10º colocado. Naquela partida, o União jogou com: Pedro Paulo; Ailton Santos, Bernardi e Gilberto; Flávio, Robertinho, Leonardo (Celso), João Santos (Ailton) e Pachola; Mauro César (Fabio Lima) e Raphael. Técnico: Celinho. O São Paulo jogou com: Rogério Ceni; Reginaldo Araújo, Maldonado, Júlio Santos e Gustavo Nery; Alexandre, Fábio Simplício, Júlio Baptista (Kaká) e Carlos Miguel (Fabiano); Luís Fabiano e França.

No Paysandu

Depois de uma boa temporada defendendo o Red Bull no Campeonato Paulista, o ararense Nando Carandina foi jogar no Paysandu, no Campeonato Brasileiro da Série B. O time paraense começou bem o campeonato, mas depois caiu de produção. Com a vitória sobre o Náutico na última terça, por 1 a 0, o Paysandu pulou para o 11º lugar com 20 pontos. Nando não jogou essa partida. No sábado a equipe joga fora diante do Brasil, de Pelotas/RS.

No ar

O apresentador Paulo Soares, o Amigão, já tem data marcada para voltar ao ar na programação esportiva da ESPN Brasil. Depois de um longo período fora das telas, para um merecido descanso e cuidando da saúde, ele retorna no dia 16 de agosto. Neste ano ele esteve em Araras diversas vezes para descansar na casa da família, na Fazenda Candelária.