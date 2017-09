Ele estava lá – 1 Na seção de hoje vou lembrar de uma partida memorável na história do União São João: a vitória acachapante...

Na seção de hoje vou lembrar de uma partida memorável na história do União São João: a vitória acachapante por 3 a 0 sobre o Corinthians, no Estádio Hermínio Ometto, com gols de Osias, Alexandre e Israel. Esse jogo foi lembrado nesta semana pelo meu grande amigo Remilton Mussarelli, advogado dos mais experientes e respeitados em Araras, além de ex-vereador com inúmeros serviços prestados ao município – pra mim, ele está entre os cinco melhores vereadores que eu vi em atuação desde minha cobertura jornalística, na década de 1990. Segundo Remilton, aquela vitória foi muito marcante para ele, que sempre foi torcedor fanático pelo União São João.

O dia era 28 de março de 1993, jogo em Araras valendo pelo returno da 1ª fase do Campeonato Paulista. O União começava a se despontar no cenário futebolístico nacional, pois no ano anterior o técnico Jair Picerni conseguiu classificar a equipe para a elite do Brasileiro. Depois de vários jogos marcantes pelo Paulistão, o União recebeu o Corinthians e venceu por 3 a 0. O Corinthians ainda chegou na final do campeonato, perdendo o título para o Palmeiras, enquanto que o União ficou em 8º lugar na 1ª fase, com boa campanha – os seis primeiros se classificaram para a fase final, além de outros dois clubes de outro grupo.

Para provar a força do União naquele ano, nesse mesmo Paulistão de 93 o União empatou fora com o Corinthians (1×1), derrotou o São Paulo em casa (1×0), na primeira derrota tricolor após a conquista do Mundial de 1992, e conseguiu um empate fora contra o Palmeiras (1×1). Também goleou a Ponte Preta por 4 a 2, em Araras, decretando a demissão do então técnico pontepretano Wanderley Luxemburgo, que mais tarde foi contratado pelo Palmeiras para ser campeão paulista, tudo no mesmo campeonato.

Para matar a saudade do meu amigo Mussarelli, vejam os dois times daquele confronto de 28 de março de 1993, que teve 19 mil pessoas no Estádio Hermínio Ometto – União: Luis Henrique; Edinho, Beto Médice, Cláudio e Carlos Roberto; Vágner, Alexandre (Luis Cláudio) e Glauco; Israel, Osias (Tato) e Esquerdinha. Técnico: Jair Picerni. Corinthians: Ronaldo; Leandro, Marcelo, Ricardo e Elias; Moacir, Ezequiel e Neto (Bobô); Paulo Sérgio (Marques), Viola e Adil. Técnico: Nelsinho Batista.