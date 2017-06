Ele estava lá – 1 O União São João ainda está inativo, mas continua despertando muito interesse dos ararenses fanáticos pelo futebol e pelo...

Ele estava lá – 1

O União São João ainda está inativo, mas continua despertando muito interesse dos ararenses fanáticos pelo futebol e pelo clube. Um torcedor pra lá de fanático é Adriano Bianco, conhecido borracheiro ali pertinho do Posto Tiger. Ele é um defensor nato do União São João até hoje, e sempre relembra os jogos e fatos marcantes envolvendo o clube ararense. Era integrante da Unigarra, uma das principais torcidas organizadas do União, presente na maioria dos jogos do clube.

Ele estava lá – 2

Perguntado sobre um jogo marcante do União que ele assistiu, Adriano pensou, pensou, e disse que não poderia indicar apenas um, pois foram vários que marcaram a época em que era torcedor frequentador dos estádios. Mesmo assim lembrou de um deles, não pela importância em si do jogo, e sim porque o ídolo Éder Aleixo marcou dois gols. Adriano não lembrava direito o ano, mas foi em em 1991, valendo pelo Campeonato Paulista da Série A-1, contra o Juventus, em Araras. Curiosamente, foi uma derrota do União, por 3 a 2.

Ele estava lá – 3

Naquele jogo, União perdeu por 3 a 2, mas Éder marcou os gols aos 41 e aos 45 minutos do 1º tempo, dando vitória parcial ao União por 2 a 0 na primeira etapa. Mas no tempo final, após a expulsão do atacante Washington, o Juventus do técnico Candinho marcou três, com Edmilson, Sidnei e Carlão, e virou o jogo. Apesar da derrota, Adriano lembra com carinho do jogo, pois é raro ver seu time do coração ter um jogador do nível de Éder, que nove anos antes fez parte daquele seleção brasileira que encantou o mundo na Copa de 1982. O União enfrentou o Juventus com Silvio Roberto; Rossi (China), Beto Medice, Henrique e Roberto Carlos; Vinicius, Odair e Glauco; César (Cássio), Washington e Éder. Técnico: Palhinha. Timaço…