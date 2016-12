Ele é Leonel, o Papai Noel!

Antônio Leonel Cerri, 60 anos, é uma destas pessoas que passam o ano contando os dias para chegar o Natal. E não...

Antônio Leonel Cerri, 60 anos, é uma destas pessoas que passam o ano contando os dias para chegar o Natal. E não é para ganhar presentes e sim para distribuir alegrias. Ele descobriu que o bom da vida está sorriso puro das crianças ao colocar seus olhos sobre o Papai Noel. Pois é, ele é o bom velhinho há 16 anos e é verdadeiramente apaixonado pelo que faz.

Leonel, tem um trenó com renas, iluminado com varias luzes e decoração pensada, e confeccionada com suas próprias mãos. Todo ano ele compra e recebe doações de balas e sai pelas ruas dos bairros e região central da cidade, vestido de Papai Noel distribuindo felicidade e a magia do Natal.

São cerca de 200 quilos de balas e muitos quilômetros rodados entre os dias 10 e 23 de dezembro. Leonel/Noel se emociona ao falar da ação que faz, relembra momentos que marcaram a sua vida e visivelmente o transformaram em um ser humano repleto de generosidade.

Ele revela que seu combustível para a jornada são sorrisos e olhos brilhantes. Seu sonho é ser Papai Noel até o último dia de sua vida.

“Minha alegria é ver as crianças vivenciando na sua inocência, a mágica do Natal na figura do Papai Noel. Ver o brilho nos olhos não tem preço. Vou fazer isto até morrer e enquanto eu viver vou me vestir de Papai Noel”, contou ele.

O Papai Noel, Leonel, faz questão de pegar as crianças no colo e deixar que elas o toquem. Comportamento que já lhe rendeu momentos memoráveis.

“Há cerca de dois anos eu estava entregando balas e uma menininha de quase três anos se aproximou. Perguntei se ela queria bala e ela me respondeu que não, disse: “Quero apenas um abraço Papai Noel”. Recebi um abraço tão gostoso que nunca mais esqueci”, relembrou emocionado.

Na vida real, o Papai Noel é diretor de departamento da Prefeitura e formado em técnico em eletrotécnica. É filho, com muito orgulho e saudade, de Jacó Santo Cerri (falecido) e de Olga Grossi Cerri, é pai de Adriano e Mauricio Cerri, e avô – um super avô depois que virou Papai Noel, como ele se diz.

Rio Clarense e há 52 anos em Araras, ele se sente um verdadeiro ararense de coração e alma.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Antônio Leonel Cerri

Idade: 60 anos

Profissão: diretor de departamento da Prefeitura

Formação: técnico em eletrotécnica

Viagem

Melhor já feita: Angra dos Reis

Sonha fazer: Bahia

Personalidade

O que te define: simplicidade e amor as crianças

Defeito: agitado

Qualidade: perfeccionista e super avô

Sonho: ser Papai Noel até morrer

Identidade

Família: tudo

Saudade: pai (Jacó Santo Cerri)

Mulher de coragem: mãe (Olga Grossi Cerri)

Homem forte: pai (Jacó Santo Cerri)

Visão Nacional

Política: ainda há esperança

Sociedade: boa

Quem melhor representa o Brasil: o povo que crê em Deus

Política local

Nome: Nelson Brambilla (PT)

Uma ação: moradia popular

Necessidade: união dos partidos para eleger deputado federal e estadual

Araras

Uma escola: E.E. Dr. Cesário Coimbra

O que te agrada: a própria cidade

O que te incomoda: intolerância

Ponto preferido: Praça Barão de Araras

Cultura

Livro: Bíblia

Trilha sonora: Unchained Melody (filme Ghost)

Sessão pipoca: faroeste

Quem brilha: Papa Francisco