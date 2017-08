Ela é a Rainha da Festa

Debora Cristina de Assis, 26 anos, é a Rainha da Festa do Peão 2017. Chefe de vendas em um comércio local, a bela loira...

Debora Cristina de Assis, 26 anos, é a Rainha da Festa do Peão 2017. Chefe de vendas em um comércio local, a bela loira cursou ensino médio e possui cursos técnicos. Natural de Guaranésia, uma cidadezinha do Sul de Minas, ela é filha de Berenice Gomes Becker e Roberto Natalin Assis e tem um irmão, que se chama Lucas Vinícius B Assis

A moça tem como hobby ler bastante, jogo futebol às quartas-feiras e às quintas-feiras prefere um bom vinho, queijos e introspectividade. Já nos finais de semana, ela gosta mesmo é de um barzinho na companhia de amigos.

Atualmente, Debora é chefe de vendas numa boutique de calçados em Araras, a Marisa Leite. “Que a propósito, toda mulher deve conhecer (rs)”, comentou ela e emendou “Não escolhi essa áreas, porém me dou muito bem nela. Sempre trabalhei com vendas”.

Ela começou a trabalhar muito cedo. “Precisei me virar cedo, como onde eu morava não tinham muitos recursos, comecei a trabalhar aos 13 anos como “sacoleira”. Até hoje

atuo na área de vendas e também como modelo desde quando vim para o interior de São Paulo há uns 8 anos. Mas o plano é cursar jornalismo/psicologia. Duas áreas que eu tenho

certeza que me darei muito bem”, disse ela.

Sobre ser eleita Rainha da Festa do Peão ela nem imaginava que chegaria tão longe. “Ser a Rainha da Festa do Peão era algo distante pra mim, foi difícil decidir que enfrentaria esse desafio. Já participei de outro concurso de beleza, com a mesma proposta no quesito representatividade, embora tenha conquistado uma boa colocação, não me realizei de tal forma, então estou muito contente e realizada. Havia muitas meninas encantadoras, pensar em me sobressair era presunçoso de mais da minha parte! Fui bem surpreendida com o resultado, para mim está sendo sensacional. Me sinto muito honrada”, contou ela.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Debora Cristina de Assis

Idade: 26 anos

Profissão: chefe de vendas

Formação: médio completo/cursos técnicos

Viagem

Melhor já feita: primeira viagem à praia com a minha mãe ( Berenice Gomes Becker)

Sonha fazer: Veneza/Itália

Dica: Guaranesia (MG), Casa da D. Lázara.

Personalidade

O que te define: minha personalidade com um certo carisma, solidária e corajosa.

Defeito: ansiedade, impaciência e outros (rs)

Qualidade: perseverança e garra

Sonho: que meus avós vejam meu filho(a) nascer e paz de espírito

Identidade

Família: alicerce

Saudade: infância

Mulher de coragem: eu

Homem forte: meu avô (Vô Xico)

Visão Nacional

Política: Brasil não tem representatividade política atual

Sociedade: desestruturada e individualista.

Quem melhor representa o Brasil: nós brasileiros e nossa esperança

Política local: não sei

Nome: vereadora Anete Casagrande (PSDB)

Uma ação: instalação do Bom Prato em Araras.

Necessidade: um abrigo para pessoas desamparadas/mobilização em

prol de oportunidade de emprego, educação para os pequenos e valorização dos professores.

Araras

Uma escola: não sei

O que te agrada: as pessoas de bem e o tradicionalismo

O que te incomoda: preconceito, prejulgamento e malevolência alheia.

Ponto preferido: minha casa e a Praça Barão de Araras

Cultura

Livro: bíblia/romance/psicologia

Trilha sonora: Rock, MPB e instrumental

Sessão pipoca: The Originals

Quem brilha: minha mãe (Berenice Gomes Becker)