Efeito Neymar A contratação de Neymar ganhou destaque em todos os cantos do mundo, afinal o Paris Saint-Germain desembolsou € 222 milhões (R$ 823...

Compartilhe em suas redes sociais!

Efeito Neymar

A contratação de Neymar ganhou destaque em todos os cantos do mundo, afinal o Paris Saint-Germain desembolsou € 222 milhões (R$ 823 milhões) para transformá-lo no jogador mais caro da história. Os reflexos aparecem e crescem a cada dia, e no Brasil não é diferente. O clube francês tem poucas franquias da sua escolinha por aqui, é parte do projeto PSG Academy, e a procura por mais unidades com os sócios que têm autorização para explorar o negócio ficava na casa de três ou quatro pedidos por semana. Agora, o telefone não para de tocar, há semanas que acontecem centenas de ligações buscando informações. O mercado está aberto, e os franceses estão de olho. Programa de sócio-torcedor, amistoso e até uma casa PSG no Brasil são projetos que estão sendo desenvolvidos.

Apoio moral

Consultor informal do São Paulo, Muricy Ramalho esteve no CT da Barra Funda na quinta-feira para conversar com o técnico Dorival Júnior e almoçar com membros da diretoria tricolor. Após o papo, o treinador tem uma certeza: apesar da presença tricolor na zona de rebaixamento há 12 rodadas, a situação é diferente daquela que ele encontrou quando reassumiu a equipe na temporada 2013 para evitar a queda. Muricy fez questão de deixar o CT da Barra Funda antes de que os jornalistas tivessem acesso ao local. Ele voltou a ressaltar que só pensa em ajudar o clube neste momento complicado e não quer emprego.

Juntando os cacos

Santos precisará reagir rapidamente para se manter no G4 do Campeonato Brasileiro e ainda sonhar em alcançar o líder Corinthians. Após ser eliminado da Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil na quarta-feira, e folgar no dia seguinte, o time só realizou um treino na sexta-feira, antes de enfrentar o Atlético-PR, sábado, às 21h, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do nacional. O técnico Levir Culpi não deve contar com retornos de jogadores lesionados para a partida. Quem mais tem chances de ficar à disposição é Léo Cittadini, desfalque no jogo de quarta por causa de dores no ombro. Gustavo Henrique, Victor Ferraz, Renato e Lucas Lima seguirão fora.

Risco de punição

Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgará os jogadores Willian e Luan, do Palmeiras, pelas expulsões no empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, disputado em Belo Horizonte, no último dia 9, pelo Campeonato Brasileiro. O julgamento será conduzido pela Terceira Comissão Disciplinar do STJD na próxima quarta-feira. O pior caso é o do atacante, que recebeu cartão vermelho por atingir Valdívia com um chute, fora da disputa de bola. Denunciado com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (agressão física), ele pode pegar de 4 a 12 partidas de suspensão na competição.

Volta por cima

A prioridade do Corinthians às vésperas do clássico contra o São Paulo, neste domingo, às 11h, no Morumbi, é a recuperação de seus principais jogadores. Eliminado da Copa Sul-Americana pelo Racing, na Argentina, o Timão tenta esquecer rapidamente o revés e pensar nos próximos passos. Os titulares do empate sem gols com os argentinos só treinaram com bola neste sábado. Liberados na quinta de qualquer atividade após o desembarque em São Paulo, eles fizeram trabalho regenerativo na sexta-feira para acelerar a recuperação. O jogo pela manhã diminui o tempo de preparação, mas não muda radicalmente a programação do clube. A única alteração foi no horário do treino de sexta, da tarde para a manhã, já no clima do Majestoso de domingo.