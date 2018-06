Educação quer prédio da UAB para Faculdade Municipal

Os cursos ofertados pela Uninter via Faculdade Municipal poderão ocorrer na atual sede do Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) de Araras, localizado...

Os cursos ofertados pela Uninter via Faculdade Municipal poderão ocorrer na atual sede do Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) de Araras, localizado hoje na Avenida Nestlé, ao lado do Centro Cultural. A Secretaria da Educação de Araras tenta utilizar o mesmo imóvel da UAB e deve, com isso, finalmente remover da escola Joel Job Fachini os cursos da Faculdade Municipal.

O problema, porém, é que a própria Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), que é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação que gerencia a UAB, aponta em seu site que os locais em que há polos da UAB “é estritamente vedada a utilização ou compartilhamento dos espaços e equipamentos do polo com entidades privadas ou com fins lucrativos”. Ou seja, há temor de que se a Prefeitura insistir em utilizar o local opara oferecer cursos da Faculdade Municipal, a Capes pode decidir pelo fechamento do Polo da UAB em Araras.

A Capes até permite a utilização do Polo da UAB, mas deixa claro que “somente podem utilizar da infraestrutura do polo, desde que não atrapalhem as atividades da UAB, entidades públicas, com prévia comunicação à DED (Diretoria de Educação à Distância)/Capes”. As entidades devem ainda respeitar “a prioridade para a UAB”.

No termo assinado entre Capes e a Prefeitura de Araras “a Capes adverte que a infraestrutura do polo não seja compartilhada com Instituição de Ensino Superior Privada”. Para a Prefeitura, porém, isso não impede que a Uninter use o local, mesmo sendo entidade privada, já que ela estará prestando serviços à Faculdade Municipal.

Conforme Tribuna apurou, em pedido assinado pela secretária de Educação, Mariana Mani Moura, e pelo então prefeito, Pedrinho Eliseu, a promessa da Educação Municipal é que mesmo compartilhando o Polo da UAB, será respeitada a prioridade da UAB e não serão atrapalhadas as atividades.

A Prefeitura de Araras confirmou que pretende mesmo utilizar o atual Polo da UAB de Araras para também oferecer cursos da Faculdade Municipal – ofertados pela Uninter, vencedora da licitação para oferta dos cursos.

Tribuna questionou ainda à Prefeitura se a Secretaria da Educação de Araras não teme que contrariar a orientação da Capes (e colocar a Uninter junto ao Polo) pode fazer com que a Capes decida fechar o Polo da UAB em Araras. A administração municipal rechaçou essa hipótese, e garantiu que antes de escolher o prédio da UAB a própria Prefeitura avaliou juridicamente e concluiu que não haverá nenhuma irregularidade. O entendimento municipal é que trata-se de uma prestadora de serviço contratada por um órgão público, no caso da Prefeitura – reforçando que os cursos são oferecidos pela Faculdade Municipal.

A própria Capes exige que o espaço físico destinado ao polo deve ser de uso exclusivo da UAB, mesmo que seja compartilhado com alguma escola no município e que o espaço do polo da UAB não pode ser utilizado por Instituições de ensino privadas. Para a Prefeitura, contudo, o uso não seria de instituição privada por se tratar de cursos ofertados pela Faculdade Municipal, que subcontrata empresa privada apenas para oferecer cada curso.

Escolha de cursos similares entre UAB e Faculdade Municipal

Ainda no início de abril a Prefeitura firmou contrato com a empresa Uninter Educacional S/A, de Curitiba/PR, para dar início aos novos cursos gratuitos da Faculdade Municipal pelo sistema EAD (Ensino a Distância). As 200 vagas são para: Pedagogia – Licenciatura (4 anos), Engenharia de Produção (5 anos), Engenharia Elétrica – Habilitação em Eletrônica (5 anos), Tecnologia em Gestão de RH (2 anos) e Gestão da Tecnologia da Informação (2 anos e meio). O contrato de cinco anos é de R$ 3,5 milhões

Parcela desses já era ofertada pela UAB (como Engenharia de Produção e Pedagogia-Licenciatura). Mas a Prefeitura garante que não há problemas em se ofertar os mesmos curso, e garante que a Secretaria Municipal de Educação definiu esses cursos após pesquisa de demanda na cidade – ou seja, a escolha não teria ocorrido de forma aleatória.

O Vestibular da Faculdade Municipal já tem data marcada e devem acontecer em pontos distintos da cidade neste final de semana (10 de junho). Foram mais de 700 inscrições: 234 para o curso de Pedagogia, 188 para Gestão de Recursos Humanos, 67 para Gestão da Tecnologia da Informação, 108 para Engenharia da Produção e 110 para Engenharia Elétrica.

Oficialmente a Prefeitura informa que “as aulas inaugurais estão agendadas para o período de 16 a 20 de julho, em local ainda a ser definido”. Porém a Prefeitura já trabalha apenas com a hipótese de ofertar as aulas na UAB e já estaria realizando até intervenções no imóvel.