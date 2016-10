Educação promove semana contra bullying nas escolas

Começou na última quinta-feira (20) semana de palestras e atividades educativas para eliminar a prática do bullying (agressões verbais e físicas) nas escolas do...

Começou na última quinta-feira (20) semana de palestras e atividades educativas para eliminar a prática do bullying (agressões verbais e físicas) nas escolas do município. A programação segue até o próximo dia 27 de outubro, sendo coordenada pela Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com informações da Educação, o conteúdo das atividades é feito pela Coordenadoria de Formação Continuada e Apoio Técnico Pedagógico e incluirá abraços na Praça Barão de Araras, Centro.

Segundo estimativas da Secretaria de Educação, 20% dos alunos do 6º ao 9º anos do ensino fundamental da rede municipal admitem ter praticado bullying contra colegas e 5% deles admitem já ter sofrido a prática.

“Este é um tema que sempre foi trabalhado na rede municipal, por meio de projetos realizados junto a educadores e gestores. A partir da lei municipal de 2014, a Semana foi incorporada ao calendário escolar, visando justamente ampliar essas discussões e as alternativas para combater esta prática entre os alunos”, explica Luiza Helena Teixeira Viana, diretora da Coordenadoria.

As ações desenvolvidas durante a semana são de caráter educativo, constituindo-se, principalmente, em orientações quanto ao comportamento diante de diferenças físicas, de classe, raça e religião, além de orientação sexual.

O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. Esse tipo de violência é combatida mediante Lei Federal 13.185, de 6 de novembro de 2015, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática.

Tema é debatido nas escolas

Na Emef Joel Job Fachini, localizada no Jardim das Nações, o bullying também é debatido ao longo do projeto Gentileza e Generosidade, desenvolvido por alunos dos 9º anos durante as aulas de língua portuguesa.

“Quando estudamos o gênero textual de discurso, os alunos são incentivados a produzir propostas em prol da gentileza e da generosidade. Selecionamos 15 por ano e eles têm até novembro para desenvolvê-las”, explica a professora Daiane Michelle Calheiro, coordenadora do projeto.

A distribuição de abraços é uma das propostas realizadas este ano pelos alunos do 9º B. A ação aconteceu na manhã de ontem (21) na Praça Barão de Araras.

“A maioria das pessoas aceita o abraço e fica feliz. O projeto ajudou a abrir nossa mente sobre muitas coisas e, especialmente, a aceitar as diferenças entre as pessoas”, analisa a estudante Juliana Guida, 14.

“Muitas vezes, são atitudes bem simples para umas pessoas, como dar um abraço, por exemplo, mas que significam muito para outras”, completa a aluna Franciely Galan, 14. A dinâmica do abraço volta a acontecer na Praça Barão na próxima quinta-feira (27), com alunos da Emef Professora Adalgisa Perim Balestro Franzini.

O que é bullyng?

O bullying é um conjunto de situações que se caracterizam por agressões repetitivas e intencionais, verbais ou físicas, que ocorrem sem motivação evidente praticado por um indivíduo ou grupo, simplesmente com o objetivo de intimidar, agredir, trazer dor e angústia à vítima.