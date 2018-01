Educação Municipal lança programa de leitura em sua rede de ensino

A Educação Municipal anunciou nesta quinta-feira (25) que já está implantando em 2018 “um amplo programa de incentivo à leitura, abrangendo todos os alunos...

A Educação Municipal anunciou nesta quinta-feira (25) que já está implantando em 2018 “um amplo programa de incentivo à leitura, abrangendo todos os alunos da rede municipal de ensino”. O programa deve contemplar 12 mil crianças (do Maternal, Educação Infantil e Ensino Fundamental).

Denominado “Entre Contos e Letras”, o programa foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação e a apresentação do programa aconteceu em reunião fechada entre o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e representantes da pasta, nesta semana, no gabinete.

O programa já foi aprovado e a promessa é que seja implantado de imediato e desenvolvido ao longo do ano letivo. Agora o programa será apresentado oficialmente no Planejamento Geral a todos os gestores da rede municipal de ensino, já amanhã (sexta-feira, 26). Já na quinta e na sexta-feira da semana que vem (1 e 2 de fevereiro) ele será discutido com os professores da rede – as aulas começam já na semana seguinte em 5 de fevereiro.

A Secretaria Municipal de Educação planeja uma apresentação pública do projeto, mas somente no mês de março, com a presença de alguns dos autores dos livros adquiridos para palestras.

“São várias ações a serem desenvolvidas junto aos alunos durante o ano: Projeto Conto, Cantos e Encantos, Contadores de Lendas, Literatura em Cena, Versos Coloridos, Ciranda da Leitura e Crescer em Paz”, afirma a Prefeitura em nota.

Para desenvolver o projeto Ciranda da Leitura, a Secretaria Municipal de Educação vai disponibilizar uma sacola/kit com oito livros paradidáticos e um caderno de registro, no qual os alunos serão orientados a interagir com seus familiares, registrar as leituras e recontar as histórias lidas, usando principalmente a escrita. Serão dois kits para cada sala de aula, havendo revezamento entre os alunos durante o ano.

“O programa deseja mostrar ao aluno que a leitura não é simplesmente uma disciplina da sua grade curricular escolar, pois deve estar presente em todas as esferas sociais. É despertar o gosto e o prazer pela leitura e aguçar o potencial criativo e cognitivo do aluno”, comentou a secretária da Educação de Araras Mariana Mani Moura.

Ações a serem desenvolvidas nas escolas municipais durante o ano

Conto, Cantos e Encantos – Voltado para alunos do Maternal (18 meses a 3 anos de idade), inclui a contação de histórias, musicalização e dramatização de histórias.

Contadores de Lendas – Realizados por alunos dos 5ºs anos do Ensino Fundamental, os próprios alunos farão apresentações para crianças da Educação Infantil. O tema é o conhecimento de lendas folclóricas utilizando maneira lúdica, resgatando a cultura folclórica.

Literatura em Cena – Alunos do Ensino Fundamental vão trabalhar obras literárias e montagem cênica. As apresentações teatrais serão voltadas para alunos do próprio Ensino Fundamental.

Versos Coloridos – Projeto voltado para os alunos do ciclo 1 do Ensino Fundamental que frequentam as escolas em período integral. Haverá utilização da poesia com leitura, recitais, escrita de poesias e até como organizar um livro de poesia.

Ciranda da Leitura – No decorrer do ano, todos os alunos da rede municipal levarão para casa nos finais de semana um kit contendo oito títulos de livros, para ler e interagir com a família e, posteriormente, recontar as histórias em sala de aula. Serão dois kits para cada sala de aula, havendo revezamento entre os alunos durante o ano.

Crescer em Paz – Desenvolver experiências de leitura e criação de texto para educadores. Posteriormente, os educadores realizarão essas experiências com seus alunos.