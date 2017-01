Educação altera horário de atendimento das creches

Horário de atendimento das creches municipais será alterado a partir de 6 de fevereiro, início do ano letivo. A mudança acontece depois de outra...

Horário de atendimento das creches municipais será alterado a partir de 6 de fevereiro, início do ano letivo. A mudança acontece depois de outra decisão, adotada pela antiga gestão do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT), que reduziu o atendimento nos dois períodos: manhã e tarde.

Na época, Brambilla reduziu o atendimento das creches a partir de dezembro do ano passado e cartazes foram fixados nas portas das unidades para informar os pais e mães sobre a decisão. A medida gerou preocupação, pois a maioria dos pais trabalha e não tinha como sair mais cedo para se enquadrar nos novos horários.

Os cartazes fixados nas portas das creches informavam que a partir de 6 de fevereiro deste ano, com novo ano letivo, os alunos entrariam entre às 7 e 7h30 – período da manhã – e sairiam entre às 11h30 e 12h30. No período da tarde, a entrada seria das 12 às 12h30 e a saída das 16h30 às 17 horas.

Diante a decisão, a atual gestão do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) se reuniu com a atual secretária de Educação, Mariana Mani Moura, para definir medidas que seriam implantadas para evitar a redução no atendimento. A última reunião aconteceu na tarde de ontem (30) no Paço Municipal, mas um prévio anúncio tinha sido feito no início do ano.

Segundo Moura, uma reorganização no sistema foi discutida e será implantada neste ano e que permitirá alterar a grade curricular, principalmente para os alunos que permanecem nas creches em período integral. A mesma reorganização permitirá o retorno ao horário que já era aplicado antes de dezembro de 2016.

Ou seja: os alunos que estudam nas creches somente no período da manhã poderão entrar entre 7h e 7h30 e sairão ao meio dia. No período da tarde, a saída será estendida a partir das 17h e 17h30.

“Para as crianças que são atendidas no período integral vamos concentrar o pedagógico no período da manhã e no período da tarde ocorrerá atividades lúdicas. Todas as crianças que permanecem no período integral tomarão banho e inclui lanche, pois nossa meta é atender os alunos com qualidade”, explica Moura.

De acordo com a secretaria, alguns alunos do período integral estariam saindo das creches sem tomar banho, devido à falta de tempo gerada pela redução do horário. Ela também falou sobre os investimentos que serão feitos neste ano e que inclui contratação de mais professores.

“Na creche vamos garantir o apoio pedagógico e vamos aprimorar o projeto de contação de histórias. Já estamos chamando novos professores que passaram em concurso público realizado em 2015, mas tudo demanda tempo por conta da burocracia. Monitores e estagiários também serão contratados”, informa Moura. Segundo a secretaria, no total serão contratados 13 professores para lecionar artes e 26 para a educação física.

Entrada e saída das creches

Período da manhã

Entrada: 7 horas

Saída: 12 horas

Período da tarde

Entrada: 12 horas

Saída: às 17h30

Período integral

Entrada: 7 horas

Saída: 17h30

Fonte: Secretaria Municipal de Educação