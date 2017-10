É preciso mais!

A administração municipal chamou para si uma difícil, mas importante decisão: abrir as portas e desfazer dois “condomínios populares” de Araras, transformando os locais...

Compartilhe em suas redes sociais!

A administração municipal chamou para si uma difícil, mas importante decisão: abrir as portas e desfazer dois “condomínios populares” de Araras, transformando os locais em bairros comuns. A proposta feita pelo Pedrinho Eliseu (PSDB) para acabar com as características de condomínios do Arnaldo Mazon e do Victório Arthur Corrocher é interessante sob alguns pontos de vista. O entendimento é que a Prefeitura poderia assumir a manutenção das ruas e outros serviços públicos.

Para os moradores o entendimento mais evidente, numa visão mais superficial, é que com a medida cessariam as taxas condominiais.

É impossível saber se a ideia resultaria em avanços nos bairros. Mas algo precisa ser feito para que os moradores dos dois conjuntos tenham direito a serviços públicos mais dignos.

A ideia da construção de casas populares a essa faixa da população sempre foi defendida (e muito necessária), mas a construção no formato de apartamentos e em condomínios pode ter sido um grande erro imposto pelo governo federal à gestão passada – as moradias eram necessárias, mas não é a toa que desde a entrega diversos problemas foram registrados, seja na estrutura ou na segurança.

O grande entrave é que esse tipo de construção gera mais necessidade do compartilhamento dos espaços públicos – o que nem sempre é uma tarefa fácil –, gera custo a esses moradores já com poucos recursos (com taxas de condomínio) e ainda dificulta a percepção de onde é o limite de propriedade de cada morador.

Para boa parte dos problemas gerados pela construção de um condomínio predial ao invés de um bairro residencial é difícil uma solução simples, mas a proposta de transformar os locais em bairros abertos também não parece tão negativa, até porque não há nada revolucionário. Tomando de exemplo o Arnaldo Mazon, localizado no Narciso Gomes, zona sul, mesmo com a característica de condomínio ele está sem grades, muros e tampouco portaria, numa situação totalmente diferente da projetada inicialmente.

São frequentes por lá as reclamações dos moradores que pedem melhorias na infraestrutura, que enfrentam até problemas com vazamento de esgoto, além da falta de segurança. No Victório Arthur Corrocher, Jardim Sobradinho, zona oeste, a situação não é muito diferente. Apesar de lá ainda existir muro e cercas ao redor do condomínio, alguns moradores clamam pela abertura.

Desde o início do ano foram realizadas reuniões com os moradores dos dois condomínios. A Prefeitura já anuncia como iminente a proposta, mas a própria Caixa cita que caso seja formalizada tal solicitação, a mesma será submetida ao FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) para “verificação da possibilidade”, sem nada prometer.

Cabe-nos a recordação de que hoje já existe uma lei que permite a realização dos serviços – ela foi aprovada em 2014 pela Câmara Municipal, com pontos que liberam a Prefeitura a levar obras e outros projetos para condomínios populares.

Ainda assim só a proposta da lei (de 2014, portanto com mais de três anos) não se mostrou suficiente. Por conseguinte, somente transformar condomínios em bairros não será suficiente para atender aos moradores com a devida atenção.

Não ao acaso as habitações são chamadas “de interesse social”; já que têm por objetivo garantir moradia digna, assegurar qualidade de vida e proteção ao patrimônio, segurança e liberdade, além de promover ações de educação, cultura, saúde, esporte, lazer e promoção social. Para isso a administração municipal precisa adentrar de vez nestes locais – sejam eles bairros ou condomínios – com muito mais do que obras: segurança, assistência social, qualificação profissional, acesso à cultura e educação de qualidade são apenas alguns pontos que precisam ser disponibilizados, com urgência, a diversos cidadãos, sejam eles moradores de bairros ou condomínios populares.