É preciso estar aberto às mudanças

A partir de 17 de junho, um intenso debate entrou na rotina de algumas pessoas que convivem ou passam pelos arredores da Praça Barão...

Compartilhe em suas redes sociais!

A partir de 17 de junho, um intenso debate entrou na rotina de algumas pessoas que convivem ou passam pelos arredores da Praça Barão de Araras, principalmente os motoristas. O motivo são as vagas de estacionamento em 45º implantadas pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito).

O órgão, que é vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, implantou essas vagas inclinadas somente em alguns trechos da praça, entre a Casa da Memória (Solar Benedita Nogueira), até próximo da esquina com a Rua José Bonifácio.

Outro ponto fica entre a Rua Silva Jardim (esquina das Lojas Cem) e se estende até a agência do Banco do Brasil, ao lado da Casa da Cultura. Na semana da alteração, o Demutran informou que o teste seria durante a festa do Arraial na Praça e poderia voltar para o antigo sistema, caso não surtisse o efeito esperado.

Passados quase 20 dias, as vagas em 45º vieram para ficar – é o que se conclui até o presente momento. Apesar de ser novidade na Praça Barão de Araras, o estacionamento em 45º já existe em outros pontos da cidade como na Praça Dr. Narciso Gomes, trecho que fica em frente à Santa Casa de Misericórdia.

Ele também existe há anos na Avenida Padre Atílio, no Jardim Belvedere, inserido no canteiro central e não ocupa espaço na avenida. Apesar do debate gerado entre os munícipes, principalmente os motoristas, há que se levar em consideração que a medida do Demutran, aparentemente, foi bem aceita.

Visivelmente, ficou nítida a impressão do aumento do número de vagas para estacionar e era evidente a dificuldade em encontrar uma vaga na caótica região central de Araras. Apesar do médio porte, a cidade já sofre com problemas antes encontrados somente em grandes centros, e justamente pelo grande número de veículos – mais de 90 mil para uma população com pouco mais de 130 mil habitantes.

Toda alteração rende debates, alguns acalorados, e até embates entre os munícipes que contestam as mudanças. Porém, existe a necessidade de se pensar Araras de outra forma, principalmente pelo seu rápido crescimento nos últimos anos e que tende a aumentar a cada dia.

As vagas implantadas são permitidas pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e cabe a cada município determinar como e onde serão criadas. Ao motorista e motociclista talvez caiba adotar prudência ao transitar para evitar acidentes, principalmente ao estacionar e sair dessas vagas.

A idéia é simples, talvez necessite de aprimoramentos, mas confirma a importância em adaptar o trânsito para a nova realidade do crescimento e suas consequências.