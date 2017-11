É hepta O Corinthians, considerada a quarta força do futebol paulista neste ano, conquistou o Brasileirão na última quarta-feira após vitória sobre o Fluminense...

O Corinthians, considerada a quarta força do futebol paulista neste ano, conquistou o Brasileirão na última quarta-feira após vitória sobre o Fluminense por 3 a 1. A festa alvinegra invadiu a madrugada e deve perdurar até a última rodada da competição. Com um investimento mínimo, o Timão mais uma vez provou que é dentro de campo que se resolve um jogo. Parabéns à Nação Corintiana, a qual faço parte com muito orgulho. Vai Corinthians.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, a Fifa vai decidir no fim de fevereiro se irá ou não utilizar o VAR (árbitro de vídeo) durante a Copa do Mundo. A publicação diz que fontes dentro da entidade confirmaram a informação. A federação que comanda o futebol decidiu que o resultado final deverá ser divulgado ainda no primeiro trimestre de 2018. Sendo assim, com o início das reuniões no fim de fevereiro, o mais provável é que a decisão seja revelada no começo de março, após novas discussões com a International Football Association Board, órgão da Fifa responsável pelo estabelecimento das regras utilizadas nas partidas.

A informação de que um dos compromissos de Alexandre Mattos em Londres foi conversar com empresários de um jogador que atua no exterior, tem mexido com a torcida do Palmeiras. Afinal, quem será o possível reforço que o diretor tenta contratar para a próxima temporada? Diferentemente do que ocorreu com o lateral esquerdo Diogo Barbosa, cuja iminente transferência foi admitida publicamente pelo Cruzeiro, este caso vem sendo tratado sob absoluto sigilo. A diretoria entende que se o nome vazar, a negociação já considerada difícil e até mesmo de acerto improvável se tornará ainda mais complicada.

O vestiário da Chapecoense mais uma vez explodiu com o canto de “vamos, vamos Chape”. A permanência na Série A do Brasileiro foi confirmada e comemorada pelos jogadores e pelos milhares de torcedores do time no oeste catarinense. Os três pontos conquistados em cima do Vitória representam mais do que permanência na elite do futebol nacional, mas o fim da incerteza de um ano marcado pela reconstrução do clube após uma das maiores tragédias no esporte.

Decisão da juíza Maria Cecília Pinto Gonçalves suspendeu os votos da urna 7, o que fez Julio Brant ficar em primeiro lugar na eleição do Vasco. Tudo definido? Nem um pouco. O clima político do clube vai seguir agitado até janeiro, quando acaba o atual mandato de Eurico Miranda. Até lá, o Conselho Deliberativo precisa se reunir para escolher o novo presidente e nesse caminho uma batalha jurídica ainda deve ser travada.

Neymar está de mudança em Paris. Não que ele tenha necessariamente planos de deixar o PSG. É que, segundo o jornal francês “Le Parisien”, o craque brasileiro precisou se mudar de casa na Bougival, no departamento de Yvelines, próximo de Paris, por “questões de segurança”. A presença de craque por lá atraia curiosos, e a vizinhança, até agosto bem tranqüila, passou a ficar muito movimentada. Inclusive, há relatos de que bombeiros foram acionados em diversas ocasiões por conta de invasões na residência vizinha.