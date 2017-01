É campeão A equipe do EC José Ometto conquistou o título do Campeonato de Futebol Amador de Araras ao vencer a AE São João...

É campeão

A equipe do EC José Ometto conquistou o título do Campeonato de Futebol Amador de Araras ao vencer a AE São João por 3 a 0. O jogo foi disputado no Estádio Joel Fachini no último domingo e teve como destaque o grande público que foi prestigiar o jogo. Com dois gols de César e um de Deivinho, o time da zona leste precisou de apenas 45 minutos para marcar os gols e administrar o resultado no segundo tempo. Vale lembrar que as duas equipes chegaram na final invictos, o que deu mais emoção para os torcedores presentes. Parabéns a zona leste por mais um título.

Vice

O AE São João deve ser exaltado mesmo com a derrota por três gols. O time da zona norte não desistiu em nenhum momento do jogo e fez jus à grande festa que a sua torcida promoveu nas arquibancadas. Parabéns aos dirigentes, atletas e torcedores pelo exemplo durante toda a competição. Show de bola.

Nota 10

A organização da grande final também foi destaque, com a presença de um grande número do efetivo da Guarda Municipal e a presença do prefeito Pedrinho Eliseu, seu vice Luiz Emílio Salomé e o secretário municipal de Esporte, Douglas Marcucci. As autoridades acompanharam a partida inteira até o momento da premiação. Destaque para o colunista da Tribuna do Povo, Walter Gambini, que foi homenageado com uma placa comemorativa e ainda deu o pontapé inicial.

Agendado

Na próxima sexta-feira o prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu, estará no programa Mais Esporte, da Araras FM 107.7, onde irá revelar o futuro do futebol profissional do município. Pedrinho não quis adiantar muito sobre o assunto, apenas afirmou que já está articulando o retorno de uma equipe profissional de futebol da cidade, mas prometeu mais detalhes durante a entrevista a este colunista. Imperdível.

Maratona

Um jogo a cada três dias. O início da carreira de Rogério Ceni em torneios oficiais será frenético. O São Paulo estreia daqui a uma semana no Campeonato Paulista, no dia 5 de fevereiro, contra o Audax, e a partir daí entrará em campo sete vezes até o dia 25, sábado de Carnaval, quando terá pela frente o Novorizontino, também fora de casa. Agora técnico, o ídolo tricolor vai reencontrar antigos companheiros, como o zagueiro Edson Silva, no Mirassol, voltará ao palco de seu último jogo oficial, a Vila Belmiro, e terá pela frente um único jogo para tentar avançar à próxima fase da Copa do Brasil, único título possível que ele não conseguiu conquistar como jogador.

Chegou chegando

Vladimir Hernández entrou aos 22 minutos do segundo tempo, quando Dorival Júnior terminou de substituir todo o time titular do Santos. E deu a graça do amistoso. Em cerca de 25 minutos, fez um belo gol de bicicleta e deu uma assistência de letra para Thiago Ribeiro marcar o último da vitória alvinegra por 5 a 1 sobre o Kenitra, do Marrocos, no Pacaembu.