É a melhor solução?

De acordo com o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) de Araras, com o fim da zona azul, suspensa em 12 de janeiro deste ano, a fiscalização está sob responsabilidade dos agentes do Demutran e da Guarda Municipal. A suspensão do serviço rotativo de estacionamento aconteceu depois do término do contrato entre a empresa Estapar/Hora Park e a Prefeitura.

Ou seja, a Prefeitura conta com quatro agentes de trânsito do Demutran e um efetivo de 170 homens da GM, para dar conta da fiscalização de trânsito de toda a região central da cidade, que não é pequena, e também de todos os bairros.

No caso do efetivo da Guarda Municipal, olhando para os números, até pode não parecer pouco, mas não é bem assim. Dos 170 gms, dos quais 20 deverão ser designados para fiscalização, vale lembrar que 10 deles estão alocados na Delegacia do Município para suprir o déficit de efetivo local – que deveria ser suprido pelo Governo do Estado –, mais 10 estão afastados por responder a sindicâncias, mais cinco atuam no Fórum de Araras, além de escalas de horários e folgas que impedem que todos estejam atuando ao mesmo tempo.

Desta forma, numa análise mais atenta, podemos dizer que este número fica bastante reduzido, já que estes GMs ainda têm que se dividir entre as funções de salva-guardar o patrimônio público de toda a cidade, cobrir ocorrências e fazer rondas escolares, dentre outras funções.

Não há juízo de defender a manutenção – ou volta do estacionamento rotativo em Araras – mas parece que a Prefeitura terá que solucionar antes o problema da quantidade de Guardas Municipais para dar conta de tantas obrigações.

Não há nada de ilegal ou irregular no guarda municipal exercer a atividade de fiscalização de trânsito – tanto que o Supremo Tribunal Federal decidiu que eles podem exercer esta função – e podem ou não multar motoristas pelo país. Não é esta a questão. A questão é como a Prefeitura vai conseguir colocar estes GMs para tal função sem desfalcar outros setores? No bom popular: como vestir um santo sem desvestir o outro?

A Prefeitura anunciou a implantação da fiscalização eletrônica e pagamento de estacionamento rotativo, por meio de um sistema de tíquetes eletrônicos similares a um cartão de crédito, e pagos diretamente em locais credenciados (como lojas, por exemplo). Este sistema estaria interligado a equipamentos de leitura digital que ficariam nas mãos dos agentes de trânsito e GMs. Eles teriam a informação do pagamento do tíquete automaticamente por meio da conferência da placa do veículo. Este sistema seria contratado de uma empresa vencedora de licitação, e a mesma iria fornecer os equipamentos – cabendo a fiscalização, aos agentes do Demutran e GM. Todo o montante gerado com as cobranças dos tíquetes ficaria para os cofres da Prefeitura, e cerca de 30% seriam usados para remuneração da empresa, para pagamento dos equipamentos e do software necessário para o sistema funcionar.

O projeto é uma alternativa para procurar solucionar a falta vagas de estacionamento – principalmente no centro – e a esperança dos usuários é para que, independentemente da medida adotada, ele dê certo. Afinal, o problema da falta de vagas para estacionamento nas ruas centrais só tende a se agravar, com a retomada da economia.