Duplicação da 191 está prevista apenas para novembro

A duplicação da Rodovia Wilson Finardi (SP-191) será atrasada em nove meses e a informação foi confirmada pela Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos...

Compartilhe em suas redes sociais!

A duplicação da Rodovia Wilson Finardi (SP-191) será atrasada em nove meses e a informação foi confirmada pela Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) para Tribuna. A obra é uma das obrigações da concessionária Arteris/Intervias, que esclarece que aguarda a liberação das licenças necessárias.

O atraso acontece apesar dos sucessivos apelos aprovados nos últimos anos pelos vereadores da Câmara Municipal, sendo o último em fevereiro deste ano e de autoria da vereadora Anete Monteiro dos Santos Casagrande (PSDB). O documento foi encaminhado para o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo.

De acordo com reportagem do Jornal Cidade de Rio Claro, o próprio governador Geraldo Alckmin (PSDB) teria previsto início das obras em abril deste ano durante visita a cidade. Porém, a obra ganhou nova previsão e confirmada em e-mail da assessoria de comunicação da Artesp para Tribuna.

No e-mail a reportagem questiona se a obra está dentro do prazo e se a agência reguladora tinha previsão de nova data. A Artesp explica que a duplicação da SP-191 entre o km 49,7 e o km 74,721, entre Araras e Rio Claro, é uma das obrigações contratuais da Intervias e condicionada a demanda de veículos na rodovia”.

A mesma resposta enfatiza que “de acordo com cronograma aprovado pela Artesp, essa obra será iniciada em novembro deste ano, com estimativa de conclusão em fevereiro de 2019. Serão investidos na intervenção R$ 82,2 milhões”, cita nota. Tribuna questionou se existe um prazo dado para uma obra deste porte ou, caso não saia na data, se há punição para a concessionária, mas a reportagem não obteve resposta.

Intervias afirma estar dentro do prazo e aguarda licenças

Tribuna também questionou a concessionária Arteris/Intervias, responsável pelo investimento e obra. Em nota, a empresa explica que “o projeto para a duplicação da SP-191 foi entregue dentro do prazo estabelecido em contrato. A concessionária recebeu Decreto de Utilidade Pública, assinado no mês passado pelo Governo do Estado, e aguarda a liberação das licenças necessárias para o início da obra”.

No mesmo documento, a Intervias cita que “a previsão é de que a obra seja iniciada em novembro deste ano, com estimativa de conclusão em fevereiro de 2019. Esses prazos foram propostos pela Artesp”, explica.

Por fim, afirma que “a duplicação trará mais comodidade aos motoristas, reduzindo o tempo de viagem entre as cidades da região de Rio Claro e, principalmente, trará mais segurança aos usuários da rodovia”.

Apelos políticos não anteciparam obra

Políticos apelaram para antecipação da obra, mas ao que indica não surtiram o efeito esperado. Em 2013, por exemplo, uma comissão foi criada pelo então presidente da Câmara Municipal, Breno Cortella (PDT), para avaliar a possibilidade da antecipação da obra.

No contrato de concessão consta que a duplicação seria feita a partir do momento em que o VDM (Volume Diário Médio) de tráfego atingisse 4 mil veículos por dia. Em 2016, Tribuna questionou a Artesp e Intervias se o VDM tinha sido atingido, e a concessionária disse na ocasião que “o volume diário médio de veículos nesse trecho da rodovia (Araras/Rio Claro) no ano de 2015 foi de 3.747 (pista leste) e 3.388 (pista oeste)”.

Breno não foi o único político a apelar para antecipação da obra e outros foram feitos – como citado, último e outros pela vereadora Anete – também por outros políticos como o deputado estadual Ricardo Madalena (PR), que em 2016 garantiu antecipação da obra.

O assunto não é debatido somente em Araras e, conforme reportagem do Jornal Cidade de Rio Claro, o deputado Aldo Demarchi (DEM) falou recentemente sobre a situação. “Nós estamos cobrando a concessionária Intervias, responsável pelo trecho, que agora está com o projeto executivo pronto, mas que demorou demais para concluí-lo. Ainda, cobramos a própria Artesp. Ela tem como obrigação fiscalizar a concessionária”, falou para o JC Rio Claro.

O deputado também cita o VDM. “Faz um ano que atingiu esse dado entre Rio Claro e Araras. Por isso a obra, na realidade, já era para estar quase concluída. Não há discussão. Se a Artesp não faz (a fiscalização), pode ser multada”, conta.