Dupla Henrique e Juliano abre shows da Festa do Peão 2018

A Festa do Peão de Araras 2018 foi lançada oficialmente na manhã desta quarta-feira (11), em evento no Centro Cultural Leny de Oliveira...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Festa do Peão de Araras 2018 foi lançada oficialmente na manhã desta quarta-feira (11), em evento no Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita. Marcada para acontecer de 10 a 15 de agosto, no Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rüegger Ometto, a festa é realizada pela HK produções e conta com apoio da Prefeitura de Araras.

A festa contará com oito shows de artistas consagrados no gênero sertanejo universitário em cinco dias de evento. Na noite de 10 de agosto (sexta-feira), a abertura será com a dupla Henrique e Juliano. Já no dia 11 (sábado), quatro shows irão “dividir” o palco: Lucas Lucco, a dupla Day e Lara, Openfarra e Bruno e Barreto. Dia 12 (domingo) será vez das “coleguinhas” Simone e Simaria. No dia 14, véspera de feriado, a artista será Marília Mendonça. E no feriado do dia 15 o show será da dupla Milionário e Marciano.

No último dia da festa, 15 de agosto, em comemoração ao feriado de Nossa Senhora do Patrocínio – padroeira de Araras, haverá um show especial com a dupla Milionário e Marciano e o ingresso para este dia será um 1 quilo de alimento não perecível, e as doações serão repassadas ao Fuss (Fundo Social de Solidariedade) de Araras.

Além da pausa na festa na segunda-feira e da quantidade de shows, uma das novidades deste ano é a cervejaria oficial da festa que será a Petrópolis, que traz como opção de bebidas as cervejas Itaipava e Cristal.

As tradicionais atrações como fazendinha, palco 2 com artistas locais e o bailão também permanecem este ano.

Os preços dos ingressos para o evento serão divulgados em breve pela organização da Festa do Peão.

Inscrições para Rainha

As inscrições para o concurso da Rainha e Princesas da Festa do Peão 2018, estarão abertas a partir desta quinta-feira (12) e seguem até 16 de julho. Os cadastros devem ser feitos na loja Jana Bakana, onde as candidatas também poderão ter acesso ao regulamento do concurso.

Shows da Festa do Peão 2018

Dia: 10 de agosto

Henrique e Juliano

Dia: 11 de agosto

Lucas Lucco

Day e Lara

Openfarra

Bruno Barreto

Dia: 12 de agosto

Simone e Simaria

Dia: 14 de agosto

Marília Mendonça

Dia: 15 de agosto

Milionário e Marciano

*Ingresso: 1quilo de alimento não perecível