Dupla da Júlio Ridolfo está na fase estadual da Olimpíada de Português

Além dos projetos da Câmara Mirim e o concurso de redação promovido por uma emissora de televisão, outros dois alunos da EMEF Professor Júlio Ridolfo, Jardim São Luiz, zona oeste, se destacam e seus textos estão na fase estadual da Olimpíada de Língua Portuguesa.

A Olimpíada de Língua Portuguesa “Escrevendo o Futuro” é realizada em todas as escolas públicas do Estado de São Paulo e do Brasil. A iniciativa é do Ministério da Educação e da Fundação Itaú Social e tem coordenação técnica do Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária).

O concurso consiste na produção de textos durante as aulas de língua portuguesa e foram ministrados pela professora Regiane Valentina Fainter. Segundo a diretora da escola Ridolfo, Márcia Regina Argente, os alunos desenvolveram habilidades da escrita de textos durante as aulas.

“Os professores recebem a formação e trabalham o tema proposto com todos os alunos e a professora auxilia na produção de textos. A iniciativa da competição é positiva, pois os estudantes podem ter contato com novas linhas de textos e incentiva a qualidade na produção”, disse.

Todos os alunos da escola participaram e os textos passaram pela comissão interna e depois por outra com integrantes da Secretaria Municipal de Educação. Os trabalhos vencedores foram escritos pelo aluno Lucas Soares dos Santos e por Bianca Guirau – ambos do 7º ano.

Para a seleção os estudantes discorreram sobre o ambiente em que vivem e, no caso, a cidade de Araras. “A iniciativa é muito benéfica para os estudantes e a seleção dos dois trabalhos de extrema importância para toda a comunidade escolar. A vitória é uma prova do envolvimento de todos para o avanço da qualidade do ensino em nossa escola”, avalia a diretora.