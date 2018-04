Duas divisões do Campeonato Amador 2018 começaram neste domingo

Começou neste domingo (1º de abril) o primeiro semestre de disputas do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2018, o popular Amadorzão, organizado pela Secretaria...

Ao todo 16 partidas foram disputas, sendo oito da 2ª divisão e oito da 3ª (novidade desta temporada). Os jogos foram realizados em seis campos da cidade – Estádio Municipal Joel Fachini (Comercial FC), Gema (Grêmio Esportivo Municipal Ararense), Centro Esportivo Alcides Zaniboni (Capixaba), Mundo Novo (Fazenda Salomé), Campo do Parque das Árvores e Campo do Caio Prado, nos seguintes horários: 8h, 10h, 13h30 e 15h30. Neste ano, as duas divisões contarão com 16 equipes.

Segundo o regulamento da competição municipal, durante a primeira fase, nas duas divisões, os 16 times foram divididos em dois grupos; as agremiações irão se enfrentar em turno dentro de suas chaves, com os quatro melhores de cada grupo se classificando para a Série Ouro. Na Série Ouro, serão montados mais dois grupos, A e B, que irão enfrentar as equipes da outra chave. Após todos a realização de todos os jogos, os dois melhores do A e do B, avançam às semifinais.

Esse sistema também será aplicado na Serie Prata, porém com os times que ficaram da 5ª a 8ª colocações na fase preliminar. As finais estão previstas para os dias 24 de junho (Serie Prata) e 1º de julho (Serie Ouro).

De acordo com o cronograma da Secretaria de Esportes, a 1ª divisão do Amadorzão de Futebol acontece a partir do mês de agosto, também com 16 times. Em 2017, os campeões foram RMA FA, 1ª divisão, e o AE São João B, na 2ª.

Participantes do Campeonato de Futebol Amador 2018

2ª Divisão:

Grupo A: Grupo B: – Galatasaray – Porto FC – EC Nordeste – Colômbia FC – Tico´s Beer FC – Manchester City – AE São João B (atual campeão) – Ajax FC – W-9 – Atlético Nações – AE Cruzeirinho – Arsenal FC – Nacional FC – SE Podepah – Juventude FC – Unidos do Boteco

3ª Divisão:

Grupo A: Grupo B: – Projeto Revelação – Salão do Zé Mário B – Real Betis – Confiança FC – My Trusts FC – PSG FC – CE Amigos da Bola – Caio Prado FC – Sparta Araras – Mônaco FC – SC Panelinha – Vila Real FC – São Paulo FCA – Besikitas FC – Evolução FC – Quebrada Aeroporto