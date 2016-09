Confira o texto da entrevista completa concedida por Du Severino

O candidato Du Severino (PTN) é o último ouvido pela Tribuna na série de entrevistas com os prefeituráveis de Araras. O advogado, quinto...

O candidato Du Severino (PTN) é o último ouvido pela Tribuna na série de entrevistas com os prefeituráveis de Araras.

O advogado, quinto candidato ouvido por Tribuna nas últimas cinco semanas, tem ao seu lado, como vice, o também advogado Paulo Campanhollo. Ambos são filiados ao PTN e integram o grupo com o menor número de vereadores: apenas 15, sendo que neste caso o PTN se coligou com o PSol.

Apoiado informalmente pelo PSol, a candidatura de Severino se confirmou oficialmente na convenção do partido dele, em 5 de agosto. Filho do ex-prefeito Milton Severino, ele sempre garantiu que não desistiria da candidatura, como de fato manteve.

O ex-prefeito Milton Severino, que comandou Araras por mais de dez anos em três mandatos diferentes, é pai de Du. Milton, aliás, só não ficou mais tempo na cadeira de prefeito porque, em 1970, seu segundo ano de um segundo mandato, foi afastado da Prefeitura pela ditadura militar.

Na entrevista, Du fala com orgulho do pai e cita sua vida política. Eleito vereador em 1992 com 788 votos, pelo PMDB, Eduardo Severino ficou quatro anos na Câmara, mas tentou a reeleição em 1996, sem sucesso.

Depois disso ele se dedicou à advocacia, mas ocupou cargos em comissão na Prefeitura, inclusive na gestão de Nelson Brambilla (PT).

Entrevista:

TRIBUNA: Num cenário de crise econômica e política no Brasil, os políticos dos mais diversos partidos estão sendo escrachados por envolvimento em corrupção e pouco comprometimento com o que é público. Como o Sr. vai conseguir fazer o eleitor ararense a mudar esse conceito e acreditar em você?

DU SEVERINO: É difícil porque eu entendo que uma certa parte da população está jogando todos os políticos numa mesma vala. Mas se você for analisar a Cidade de Araras, o cidadão ararense conhece a vida de cada um, a história política, da família, das pessoas que estão hoje envolvidas na política. Eu entendo que a população vai ter discernimento quanto a isso. E no dia 2 de outubro vai votar, sim, para escolher o melhor para governar nossa cidade, porque Araras merece um governo bom, um governo justo e um governo que atenda aos anseios da população.

Por que você quer ser prefeito de Araras?

Primeiro eu amo essa cidade. Meus bisavós nasceram aqui, meus avós e meus pais nasceram aqui, eu e meus filhos, e eu aprendi a gostar muito da nossa cidade. A cidade deu muito pra nossa família. E há mais de 30 anos eu já venho me preparando para este dia. Eu já fui vereador, já fui chefe de gabinete da administração Milton Severino, Trabalhei na administração do Warley Colombini. E tive esses dois prefeitos como referência, meu pai como professor. O Warley pela sua bondade, pelo seu coração, pelo ser humano. E eu sempre gostei de política. Eu fui vereador na legislatura de 1992, e eu acho que posso contribuir um pouco e dar de volta aquilo que Araras me deu. Então eu estou nessa empreitada.

Como fazer a máquina pública municipal funcionar corretamente, oferecendo serviços de qualidade? Como melhorar o serviço prestado ao cidadão?

Eu acho que a prefeitura tem sérios problemas. Nós não temos um Paço Municipal. É difícil governar com secretarias espalhadas para todo lado. A gente sabe que isso é muito difícil. A prefeitura tem um sério problema com relação aos servidores públicos. Ela é hoje, no meu modo de ver, uma prefeitura inchada, com muitos cargos comissionados. Se a gente fosse aqui analisar todos os problemas da prefeitura, acho que hoje passaremos aqui, hoje, amanhã, sábado e domingo e não iria terminar. A máquina hoje está obsoleta. Ela é um paquiderme, ela é lenta. Se a gente for analisar pelos outros municípios que a gente tem conhecimento, tudo é muito mais rápido. Mas você organizar uma prefeitura às vezes não traz voto. E a maioria dos prefeitos que a gente tem visto, está preocupada mais com o voto, do que com a cidade. Se preocupe perpetuar-se no poder. Eu não tenho essa vontade de me perpetuar no poder, não. Eu quero ajudar a cidade e acho que tenho condições de melhorar, e muito, o andamento da parte administrativa da prefeitura.

Mas como você faria isso, para fazer essa máquina funcionar?

Primeiro você tem que gastar aquilo que você arrecada. Esse é o primeiro passo pra sobrar dinheiro. Outra coisa é que você tem que informatizar, não sei nem se esse é o termo, mas trazer a prefeitura para o futuro; a prefeitura é atrasada. Qualquer documento hoje demora de 2 a 3 meses em qualquer lugar. E isso causa um transtorno muito grande para quem quer abrir uma empresa… É pontual, são vários quesitos que precisam ser… Como eu te falei, numa entrevista dessa aqui fica muito difícil você explanar tudo que precisa ser feito. Mas muita coisa precisa ser feito. Eu trabalhei acho que uns 15 anos na prefeitura, já, prestando o serviço, aprendendo. E eu sei onde estão os pontos nevrálgicos. Você pega a Secretaria da Administração, Secretaria da Fazenda, os servidores são abnegados. Trabalham demais, enquanto que em outras secretarias tem pessoas sobrando que não fazem nada. Desvio de função, se contrata a pessoa que vai para o serviço público, prestam concurso público e ao adentrar ao serviço público já deixa de exercer aquela função para que ele prestou serviço. Então a maioria das coisas hoje são terceirizadas na prefeitura. E a gente não consegue entender porque. Quando a gente estiver lá, a gente vai poder dizer o porquê terceiriza tanto, porque o servidor está desvalorizado. Então é uma série de coisas que precisam ser feitas e precisa ter coragem pra fazer. Que nem eu disse, se você for pensar em voto e se perpetuar no poder, você vai deixar de resolver muitos problemas.

Planeja fazer alguma mudança na estrutura atual das Secretarias? Quais mudanças?

Entendo que secretaria você precisa reestruturar, e também você precisa diminuir o número de cargos comissionados. Tá demais, a gente sabe disso tivemos um problema com o Ministério Público, um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), houve aí uma mini reforma administrativa que o atual prefeito fez, que no meu modo de ver, ao invés de diminuir, aumentou (o número de funcionários), em que pese, as pessoas dizem o contrário. Eu entendo o que aumentou e onerou ainda mais na máquina. Transformou ela em mais pesada ainda. E na questão de secretarias nós pretendemos restruturar da seguinte forma: como a minha candidatura, é uma candidatura Chapa pura, eu não tenho acordo político com ninguém, eu vou ter a tranquilidade e nomear para secretário os melhores. Não por indicação política. Porque quando você faz uma composição política muito grande para poder chegar no poder, uma composição política que às vezes você se aliar aos inimigos, pessoas que não gostam de você, pessoas que te processaram, pessoas que ofenderam a sua família, que trabalharam contra você para você perder cargo, para você ser cassado, para você ser punido de alguma forma, pessoas que ingressaram com ações, que tumultuaram, e você faz acordo com essas pessoas, você vai ter que governar com os seus inimigos. Você não pode estar casado com o inimigo. Você tem que ter a liberdade de escolher, numa cidade que nem Araras, de 130 e poucos mil habitantes, os melhores para serem os secretários. E eu estou tranquilo quanto a isso. Não tenho acordo político com ninguém. Se Deus me permitir ganhar uma eleição, eu vou poder escolher os melhores.

Tem planos para regulamentar o comércio ambulante na cidade? Qual seu plano para essa regulamentação? Detalhe é que o Comphac (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico de Araras) se declarou contra os ambulantes na região central. Qual seu posicionamento?

Eu li a reportagem (sobre o Comphac ser contra os ambulantes no Centro de Araras). Esse problema de ambulantes já vem, acho que há mais de 20 anos. Vem numa crescente, cresce o número em vista do Desemprego. A pessoa fica desempregada e a primeira coisa que ela vai procurar é uma atividade honesta para poder sustentar sua família. É difícil, eu não tenho ainda, tô sendo bem sincero pra você, eu não tenho ainda um plano mirabolante para poder resolver esse problema não. E isso tem um problema da questão social, o problema de você estar obedecendo as leis. Então se eu prefeito de Araras, vou sentar, conversar, analisar e estudar uma alternativa para isso.

Pretende concentrar os serviços municipais em um endereço e construir um Paço Municipal? Hoje as Secretarias estão em vários prédios. O que fazer com o imóvel do atual Paço?

O imóvel do atual Paço Municipal, é difícil né. O que fazer com um imóvel daquele hoje? Vai se construir o que ali? Vai se fazer o que ali? Ali pode se tornar uma Casa da Memória, alguma coisa nesse sentido. Mas eu tenho planos sim, pois acho que a cidade fica ingovernável se você não agrupar. Se você não tiver as rédeas debaixo de suas rédeas, as secretarias. Isso é primordial. Em Limeira a prefeitura foi numa fábrica que estava desativada. Acho que Araras a gente pode estudar isso, locar, arrumar um local para que isso aconteça. E se a gente não conseguir alugar isso e tal, eu tenho intenção de construir, sim. Eu tenho intenção em construir e vou fazer o Paço Municipal aqui em Araras.

Nos últimos anos foram construídas centenas de casas populares, mas questiona-se falta de estrutura (como postos de saúde e escolas) nesses novos bairros. Seu grupo tem algum projeto habitacional para a cidade? E melhorias para as regiões das novas casas, há previsões?

A questão de projeto habitacional é complicado a gente falar, entregando aí 3.000 casas, mais 800 casas que estão sendo construídas. Se eu falar que eu vou construir mais 3000 casas aqui em Araras, para ganhar a eleição, eu vou estar mentindo. E quem vier aqui e falar que vai construir mais 3 mil casas, mais 2 mil casas aqui em Araras vai estar mentindo também. E mentir não é do meu feitio. Lógico que nós vamos levar infraestrutura para essas casas. Vai ter que ter creche… E isso vai inchar a folha de pagamento, que está no limite. Por isso tem que diminuir cargo comissionado. Você vai ter escola lá, você vai ter que levar escola lá. Se você me permite, o meu pai quando assumiu em 1983, existe o bairro do José Ometto, o bairro do Narciso Gomes, Parque das Árvores… Eram todos projetos habitacionais sem asfalto, sem iluminação, sem nada. O que ele teve que fazer? Ele teve que levar infraestrutura para lá. Você tem que ter escola, você tem que educar as crianças, não tem como. Você tem que ter creche, certo? Como eu vou pensar numa política habitacional se o próximo prefeito, O Legado dele, vai ser o quê? Levar infraestrutura para lá, levar transporte coletivo. É muito complexo isso. Falar que eu vou construir 3000 casas? Primeiro nós vamos ver e acertar o que tem aqui, depois nós vamos pensar nisso. Como dizia o meu avô, primeiro botar para depois a galinha cantar. Não dá para cantar, para depois ver o ovo. Primeiro vem o ovo, depois vem o canto.

É notório a perda de receita nos últimos anos em Araras, devido a diversos problemas. Qual a solução para o orçamento de Araras aumentar?

Aí é difícil porque o país atravessa uma recessão terrível, Legado de uma administração corrupta do PT, uma administração e um governo que mentiu, que faltou com a verdade. Um governo que contou história para ganhar eleição. É aquela história né: para ganhar eleição o cara vem e mente. Ganhou a eleição e nós vimos aí no que deu. Isso reflete no município.

Que recebe verbas federais?

Isso, porque vem o repasse da verba. Agora, em Araras você não tem mais como aumentar IPTU. Você não tem mais como aumentar. Eu penso assim: você tem que reduzir despesa, e reduzir despesa é você, como está no meu plano de governo, comprar o necessário, gastar certo. Você não tem mais vez pra obra superfaturada, não tem mais vez pra isso, Acabou. O Brasil está sendo passado a limpo, nós estamos vendo todo mundo sendo preso. Isso não é só na Esfera Federal, estadual não, isso acontece nos municípios e a gente sabe. E não adianta querer cobrir com cobertor, não, eu não tenho medo de falar o que eu estou falando, não. Tá na hora de a gente ser honesto mesmo e dizer que acabou. Empresário que pensa que vai na prefeitura e vai querer receber alguma coisa indevida, comigo não vai receber. Não vai receber, porque como eu estava conversando hoje com a minha mãe, eu sou uma pessoa simples, uma pessoa que anda no meio do povo, que frequenta lugares que são frequentados pelo povo. Eu não vivo dentro de um gabinete. Eu não quero me esconder, nunca, jamais. Meu pai deixou um nome, um nome da política de Araras, e não vai ser eu, Du Severino, que vai desonrar esse nome. Então acho que você tem que driblar a crise reduzindo gastos, gastando o necessário, comprando o que é preciso e não fazendo coisa supérfula. Sabe, obra que não é de interesse da coletividade, obra que é para por placa, inaugurar, e ficar falando: olha que maravilha, olha que maravilha. Hoje já não tem mais espaço para isso. Hoje não tem, falta tudo, falta tudo.

Em termos de desenvolvimento industrial, seria uma alternativa para aumentar essa receita. Como fazer esse desenvolvimento industrial?

Em termos de desenvolvimento industrial, isso esbarra na crise também. Esbarra na crise. Nessa crise, qual é o empresário que quer abrir alguma coisa nesse país, com toda essa mentira que aconteceu aí? Araras sofre com isso, Araras sofre em dobro, e eu vou dizer porque para você: primeiro que nós temos uma Secretaria de desenvolvimento que não tem força nenhuma. Não tem força nenhuma, você não vê uma atividade ali. E o empresário, para vir para a cidade, precisa confiar no governo da cidade. Qual empresário hoje… Nós temos um governo do PT hoje aqui em Araras. Qual o empresário vai querer vir para Araras, com um governo do PT? Difícil, pra você ver. Hoje em Araras, quanto tempo faz que não vem uma indústria para a Cidade de Araras? Não se tem um distrito industrial para que possa abrigar até as pequenas empresas da cidade. A pessoa está crescendo aqui em Araras, a indústria está crescendo, a pequena empresa está crescendo, ela não tem espaço. É tudo caro pra ela. Hoje está na mão da iniciativa privada. Está na mão da iniciativa privada os distritos industriais aqui. Se você quiser trazer uma indústria ela tem que comprar de ‘A’ ou ‘B’, se não ela não vem pra cá, não é isso? É difícil. A prefeitura tem que ver isso também. A prefeitura tem que dar oportunidade não só para os que vêm de Fora, mas para aqueles que querem crescer que já estão aqui no nosso município. Não adianta você trazer uma empresa e matar as que estão aqui. Isso é uma coisa bem lógica. A secretaria de desenvolvimento não pode ser uma imobiliária. Ela tem que ser uma Secretaria de desenvolvimento. Você tem que conversar com o empresário. Eu nunca vi uma fotografia no jornal de um empresário vindo pra cá, querendo conhecer a cidade. Eu não me lembro de ter visto isso. E eu leio o jornal Eu leio a Tribuna. Eu não vi. Empresário nenhum quer vir pra cá. Então é isso.

O atual prefeito Nelson Brambilla tentou concessionar o Aeroporto Municipal à iniciativa privada. Seu governo tentará o mesmo?

Não, aquele aeroporto para mim… Primeiro eu pergunto para que?O que vai trazer de beneficio esse aeroporto para a cidade de Araras? Eu não vejo… E outra coisa: quem vai investir R$ 50 milhões, R$ 100 milhoes lá. Ninguém vai. Duas licitações aí. E aliás nem cobraram a multa das empresas ainda, não é? Tem que cobrar a multa. Essa empresa tem que pagar a multa. Ela quebrou o contrato. Ela feriu a Lei 8.666, e a Prefeitura não tomou conta. Eu penso em transformar aquilo ali em uma área de lazer gigante. Pista de motocross… Você tem que dar lazer para juventude, não tem? Nós temos lá o parque ecológico, que daqui a pouco vai ficar saturado. Mas você tem que… Eu penso nisso. Em Araras você não tem pista de motocross, você não pode trazer uma competição de nada aqui, campeonato de nada, de arrancada, de kart, não existe aqui em Araras. Ali é um local bom. Eu não penso em mexer com o aeroporto não. Porque eu acho que isso não vai trazer benefício nenhum para a cidade.

O que pretende fazer a respeito das obras do PAC para alargamento das calhas dos ribeirões? Aprova a obra sendo executada?

Aprovar para mim não adianta mais nada. Eu como Prefeito vou ter que terminar isso daí, se eleito. Não dá mais para voltar atrás. Mas eu acho que isso foi gasto desnecessariamente. Mais uma vez eu falo, tantos problemas aí na cidade, temos problemas com tratamento de esgoto, problemas com o lixo domiciliar, o lixo de entulho, você gasta dinheiro com uma obra, esse alargamento não vai resolver problema. Não vai resolver problema, e não vai resolver o problema. O problema ali, daquela região do Lago ali, Avenida Zurita, aquilo ali não vai resolver. O problema é que as pessoas acham que entendem de tudo. Ninguém entende de tudo. Você tem que ouvir: ouvir quem tem conhecimento. Para você executar uma obra, você tem que ouvir muito aqueles que entendem do assunto. Eu sou advogado, eu não sou engenheiro, não sou professor, sou advogado. Eu entendo da minha profissão. Eu tenho uma noção, sim, porque ninguém é bobo. Mas eu não tenho essa certeza absoluta de tudo. Eu entendo que aquilo ali não vai resolver, e foi um dinheiro mal gasto, na minha opinião.

Há décadas o Aterro Sanitário (Lixão) é um grande problema a ser resolvido. O lixão já foi fechado, e hoje o município gasta mais de R$ 200 mil mensais com a destinação do lixo para Paulínia. A melhor saída é mesmo enviar o lixo para outra cidade? E a construção de um aterro, regular, está nos planos? O município terá caixa para esse alto investimento?

Então, eu não sei nem quanto é o custo. Mas que nem eu falo para você, a gente tem uma noção sim que vai ser muito difícil em uma administração você conseguiu construir o Aterro. É difícil, só que é um outro problema que não dá voto. Já faz, como você disse, 20 anos que está esse aterro sanitário aí, esse lixão aí. Faz 20 anos e até hoje ninguém começou. Ninguém falou assim: vamos começar. Porque você não precisa começar e terminar, inaugurar. Eu sou até avesso a colocar placa em obra. Colocar meu nome lá? Colocar placa em obra? Pra que essa necessidade? O dinheiro não é meu, o dinheiro é do suor do trabalhador. Aí você pega, você tem que começar. Alguém tem que começar. Eu vou começar. Se eu vou terminar durante o meu mandato, vamos assim dizer, eu não sei. Mas eu vou começar. Esse problema já vem se arrastando há muito tempo. Você teve um TAC aí, a prefeitura foi multada. Isso está gerando um problema. A área lá está contaminada, continua se descartando lá lixo de entulho, naquele lixão. A 16 anos, se alguém lá atrás já tivesse começado, hoje já estaria pronto. Hoje nós não teríamos problemas. Então o problema é o seguinte: não se começa a obra aqui em Araras que não dá voto, não é verdade? Eu penso diferente. Eu acho que você tem que pensar no bem da cidade, não no seu bem-estar. As pessoas às vezes – o meu pai foi três vezes prefeito de Araras – e as pessoas às vezes são picadas por um mosquitinho que chama-se poder. Eles não querem largar o poder. E eu aprendi isso daí desde cedo com meu pai. Que um cargo de prefeito é para você beneficiar, e não ser beneficiado. E a melhor forma de você beneficiar é você cuidar da saúde do povo, você cuidar do transporte, inclusive do meio ambiente, que nós vivemos, né? A gente tem visto aí muitas pessoas falarem de Meio Ambiente, meio ambiente, meio ambiente, e hoje descarrega toneladas e toneladas de esgoto nos Ribeirões que levam até o Rio Mogi Guaçu. Aí se planta uma árvore, se planta uma coisa aqui, uma coisa aqui cuidando do meio ambiente. Ninguém quer pôr o dedo na ferida, é difícil. É difícil você trocar tubulação, porque não dá para inaugurar, por placa.

Após anos de funcionamento incompleto, a Estação de Tratamento de Esgoto perdeu ainda mais a eficiência nos últimos anos, e hoje trata apenas 15% do esgoto quer a cidade produz, segundo informação da Prefeitura. Há plano para tratar todo o esgoto de Araras, já que isso nunca ocorreu?

Vamos ter que buscar verba fora, não tem outra saída. Essa verba para o PAC aí, não sei se poderia ter outra destinação, mas se pudesse ter essa destinação, teria que ser voltada para isso. Isso está lá parado, não trata nada. Não trata acho que um por cento. Acho que infelizmente Araras joga o esgoto nos Ribeirões, esses Ribeirões desembocam no Rio Mogi Guaçu. Aí nós captamos água do Rio Mogi Guaçu, pagamos caro para tratar, por causa da poluição, e distribuímos essa água para a cidade. É que nem eu falo pra você: são coisas que talvez em 4 anos e não consiga fazer, mas se você começar, um dia termina. Você não precisa começar a inaugurar, eu não tenho esse orgulho bobo de pôr uma placa minha lá. Inaugure quem inaugurar. O importante é que minha cidade está tratando o esgoto. A cidade que meus filhos moram, que meus netos vão morar. Lá na frente vão lembrar: o meu avô começou o tratamento de esgoto. Isso que é orgulho pra mim, não uma placa de quem inaugurou. Para mim, placa, essas coisas, até vou Rever essa questão. Que se um dia prefeito, eu acho que gastar dinheiro com placa é bobagem.

Como resolver problemas com a destinação de entulho? É a favor da Prefeitura recolher entulhos? Manterá essa prática?

A questão de ir a prefeitura recolher ou não o entulho é complicado porque nós precisamos ter uma destinação para isso, e nós não temos. Nós não temos uma usina de reciclagem. Se você deixar para os caçambeiros, quanto vai custar isso também para a população? Então é uma coisa que pesa muito. É uma decisão difícil. E nós vamos ter que estudar muito e ver de que forma você pode destinar, por exemplo, esse entulho que você pode reciclar e voltar para a construção civil, que é o entulho de construção. De que forma a gente pode reciclar isso daí? Mas não é coisa para 1 ano. É uma situação grave. Mas é o que eu falo para você: tudo tem que ter um começo. Uma usina de reciclagem você faz em cooperação, não sei, com os outros municípios? Tudo é pra se pensar. Mas que a gente vai ter que enfrentar, e ter coragem para enfrentar isso daí eu tenho. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo não.

O trânsito na região central é crescente e em alguns horários chega a ficar intransitável. Quais medidas você pretendem tomar para amenizar isso?

Temos que fazer um estudo com pessoas que conheçam realmente o trânsito da cidade. Não é simplesmente ir lá e mudar uma placa: aqui é contramão, aqui não é contramão. E nós temos que também planejar a abertura de vias no entorno, porque a região principalmente do Centro não se anda mais – eu moro no Centro da cidade há 53 anos. Então temos que fazer um estudo geral do transito da cidade, mudar muita coisa. É difícil porque as pessoas acostumam, e quando se acostuma com uma coisa, quando você muda parece que é o fim do mundo. Mas o transito hoje está caótico e precisa de uma reorganização. Ate na questão da própria segurança no transito. É difícil eu falar pra você: ah eu vou fechar essa rua e vou abrir a outra rua. Eu não posso dizer isso pra você porque estaria mentindo aqui. Mas que tem que ter um estudo bem feito e bem elaborado, pra que gente tome medidas com base nesse estudo. Não vou por aqui que vou fazer isso e depois se vê que isso não era a melhor solução. Tudo que for feito eu vou falar: gastar bem. Tem que fazer bem, de uma forma que não se arrependa e não tenha que voltar pra trás.

A atual administração investiu em radares móveis para reduzir os acidentes de trânsito Você pretende manter a política com radares?

Radar ele é necessário, até para coibir excesso. Mas acho que em determinadas vias o limite de velocidade é muito baixo. Tem avenidas aí que o limite é 40 quilômetros por hora. Já anda a 50 quilômetros por hora e já toma uma multa. O que não pode é transformar o radar numa indústria da multa. O que você tem que fazer é uma campanha de educação nas escolas, nas próprias auto-escolas, estar procurando através da imprensa falada, escrita, fazer campanhas, campanhas e campanhas, até que o povo se conscientize em andar devagar. Enquanto isso não acontece, pois é uma questão até de educação, você tem que coibir dessa forma, multando, mas em minha opinião, eu vou rever a questão da velocidade. Isso eu vou fazer.

A cidade enfrenta aumento do número de veículos furtados – média de dois a quatro por dia. Autoridades das forças de segurança apontam que o aumento pode ser resultado do aumento do combate em outras cidades como em Limeira, por exemplo. Limeira conseguiu reduzir a estatística ao implementar o projeto “Muralha Digital” – que são câmeras instaladas em todas as entradas da cidade e que identificam na hora se o veículo é roubado ou furtado. Caso eleito, o senhor pretende defender ou implantar projeto semelhante?

Isso é que nem eu falei pra você, você tem que acompanhar a modernidade. A prefeitura tem que acompanhar. Você tem hoje quase todas as cidades já com esse tipo de monitoramento, e Araras tem que ter também. Que não seja em um primeiro momento em 100%, mas que se comece já, entendeu? Implantar as câmeras, isso melhora a segurança de todos. Isso é um jeito de você coibir a criminalidade, e isso é importante, e eu acho que até já deveria ter sido feito.

Você faria esse investimento?

Se a prefeitura tiver dinheiro para fazer, eu acho prioridade. Primeiro nós temos que ver se tem dinheiro.

A Polícia Civil de Araras sofre com déficit de funcionários e que inclui escrivães, delegados e investigadores. A situação foi, inclusive, confirmada pelo Ministério Público e o órgão afirma que a cidade deveria ter 33 funcionários, mas atualmente conta apenas com 18 entre delegados, escrivães e investigadores. O senhor pretende agilizar contato com São Paulo para alterar a situação? O município vai continuar “emprestando” funcionários para o setor?

Aí meu amigo, aí é questão de você reunir um grande número de prefeitos e cobrar do Governador. Porque você elege deputado? Vota em deputado aqui em Araras? Para onde vão os votos nossos? Pra fora da cidade. É porque o deputado é de tal segmento, outro é de tal segmento, e nós não temos nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal aqui em Araras para brigar pela gente. Cadê o nosso deputado estadual? Porque não se elege mais um deputado estadual aqui em Araras? Você sabe por quê não se elege? Tem uma coisa que chama ego, orgulho, que muitos políticos têm aqui em Araras, você entendeu? A pessoa é de Araras, é uma pessoa competente, ela não consegue nem viabilizar uma candidatura. Você acha que foi fácil eu conseguir viabilizar uma candidatura? Eu devo a minha candidatura hoje, se eu sou candidato a prefeito de Araras, eu devo a um homem chamado Claudemir Brucieri, presidente do meu partido, e que ele teve coragem, acreditou na nossa proposta e hoje eu sou o candidato. Agora Araras não elege um deputado estadual. Araras teve presidente da Assembleia Legislativa, Doutor Nelson Salomé deputado. Nós conseguimos muitas coisas. Hoje nós não conseguimos mais nada. Que o deputado, Eu costumo falar, que é o deputado gafanhoto. Ele vem, come o voto e vai embora. Ele vai ajudar a cidade dele.

Apesar do orçamento significativo que Araras tem hoje para a Educação, a cidade ainda tem desempenho, nas escolas municipais, aquém até de algumas escolas estaduais nas avaliações governamentais, como Enem e Ideb. Como fazer Araras ter uma ‘educação de ponta’?

Eu não acho difícil. É fácil, é só você ouvir o pessoal da Educação, e não tomar medidas, e não tomar atitudes sem ouvi-los. Reúne o pessoal da Educação, reúne o pessoal da rede pública de ensino e vamos ver como faz pra melhorar isso. Eles é que podem dar o norte, ou você acha que é o prefeito. Você acha que eu tenho condições de falar: não, o ensino vai ser isso, isso, isso. Eu não tenho qualificação técnica nem profissional pra isso. Nós temos que ouvir os professores. Nós sabemos dos inúmeros problemas da Educação que os professores relatam. Então porque não ouvi-los? Porque não deixar eles decidirem? Quem tá na sala de aula, quem está cuidando de uma escola não é o diretor? Quem está na sala de aula não é o professor? Não são as serventes? Vamos ouvi-los: qual é o rumo, qual é o melhor caminho. Que sistema de ensino nós vamos implantar? É isso.

A atual administração tem ampliado o ensino integral. Você tem plano de ampliar o ensino integral para toda a rede? Em quanto tempo toda a rede terá escola integral, em seu governo? O governo tem como bancar esse custo?

Não, eu não tenho esse plano ainda não porque, é que nem eu acabei de falar: quem vai decidir isso são as pessoas da área. São as pessoas que vivem a educação na cidade Araras. Eles que vão ter que me dizer o que é melhor. Então eu não estou preocupado com isso ainda. Eu vou tomar atitude, eu vou tomar o norte, de acordo com aquilo que me for passado por eles. Eu vou ouvi-los.

O CAEM, na zona leste, concentra diversos exames e atendimento de especialistas, mas há reclamações constantes de filas. Além disso, cirurgias são demoradas. O que fazer para acabar com as filas? E diminuir a demanda por cirurgia eletiva?

Primeiro eu acho que você tem que… Aquilo era um hospital, e deixou de ser um hospital. É construído para ser um hospital na época, hoje já não é mais, é um Centro de Atendimento. Eu acho que você tem que, primeiro, para cuidar da saúde você tem que passar a ajudar mais a Santa Casa. A Santa Casa tem que ser uma parceira da prefeitura, eu não sei se isso acontece hoje. Mas o atendimento lá a gente sabe que não tem ultrassom, não tem nenhum tipo de aparelho. Eu não sei para onde vai o dinheiro da Saúde. Porque existe uma verba específica onde está sendo gasto isso. Eu não sei, eu não tenho, o portal da transparência não me dá essa informação. Ninguém da Prefeitura me dá essa informação. Falta material básico hoje. A servente que limpa não tem uma luva. Fazem vaquinha para comprar as coisas. Agora eu acho que na saúde de Araras está muita letra, é muito nome: Caem, PSF, tudo isso daí. No meu tempo era posto médico. Mas funcionava: o pessoal tinha atendimento, você fazia cirurgia. Sabe um problema que ninguém toca? A questão dos médicos. Será que tem médico suficiente para atender todo mundo? Será que os médicos têm condições de atender todo mundo? A demanda? Será que o horário deles está sendo cumprido? Eu não sei, nós precisamos analisar tudo isso daí. E a gente vai avisar quando estiver lá. Agora, dinheiro é que nem eu falei pra você: dinheiro para saúde tem, mas precisa ser bem gasto. Você não pode deixar quebrar um aparelho que faz um exame básico hoje. Eu não sou médico, não entendo muito bem disso, mas um ultrassom quebrado há quantos anos, há quantos meses aí? Radiografia. Aí você precisa de alguém lá dentro pra te passar na frente de outro, você entendeu? Eu acho que tem que informatizar, a pessoa tem que saber o dia da consulta dela. Hoje todo mundo tem um celular. Você precisa saber o dia da consulta, você precisa saber o dia que vai fazer exame. Hoje é um exame demora 6 meses. Então a questão de gestão. É questão de gestão. E é que nem eu falei pra você: eu não tenho compromisso com ninguém. Nenhum político, com nenhum partido político. Ninguém vai indicar ninguém. Aí nós vamos escolher os melhores. Aí nós vamos começar a ver porque falta remédio, para onde vai o dinheiro. O que está acontecendo? Eu não tenho essa radiografia hoje. Eu sei que falta tudo. Hoje se você quiser fazer um plano de governo é a coisa mais fácil do mundo. A moça que ajuda a minha esposa lá em casa, ela faz um plano de governo. Ela sabe de todos os problemas dos municípios. Sabe porque? Porque ela depende do município. Ela depende de transporte coletivo. Ela depende do sistema de saúde municipal, da rede Municipal de Saúde. Ela depende de… Falta água na casa dela. Ela sabe tudo o que está precisando no município. Se faz um plano de governo com uma pessoa humilde. Qualquer pessoa humilde hoje tem um plano de governo. Agora é bacana você fazer um plano de governo para saúde. Você contrata uma empresa de marketing, né. Aí os caras montam um plano pra você, e você vai fazer o mundo: uh, vou fazer o mundo. Aí depois você ganha a eleição e você não pode andar na rua. Os caras vão te apontar o dedo e te chamar de mentiroso. E eu não quero isso pra mim. Então a saúde é um problema sim. Eu acho que é um problema de como se está gastando dinheiro em saúde, e é isso que tem que ser resolvido. Eu não tenho essa radiografia, eu não tenho essa informação. Mas se eu tiver lá eu vou ter.

Araras tem uma infraestrutura cultural boa, com teatro estadual, Centro Cultural, Casa da Cultura, agora a Casa da Memória, mas espaços que nem sempre são totalmente utilizados. Qual maneira para popularizar o acesso à arte e cultura?

A maneira de popularizar é você valorizar o artista da terra. As tradições, trazer à tona de novo as tradições de Araras. Hoje você faz um… – nada contra, até porque eu gosto de rock – mas você faz um show na praça e paga uma fortuna para trazer uma banda de rock. E o artista ararense? Como está a feira do artesanato? Qual incentivo da feira do artesanato hoje? Folclore… É trazer à tona. Hoje é mais voltado para a área do teatro, não é? Mas você tem que ver que Araras é um celeiro de artistas. E você valorizando os artistas você começa a… O Teatro mesmo, é um teatro maravilhoso, que eu acho uma obra prima, uma obra até na época criticada, falando um monte de besteira do teatro. Hoje toda cidade queria ter um teatro que nem o nosso. Trazer as crianças da escola para começar a gostar do teatro, entendeu? Levar lá. Pega o ônibus e leva lá. Vamos começar a fazer peça de teatro infantil, vamos começar a trazer um pouquinho, fazer com que as pessoas gostem mais de teatro, as crianças. Começar a criar essa cultura. A biblioteca: antigamente você ia na biblioteca e todo mundo ia lá, sentar na mesa e ler um livro. Hoje a biblioteca está vazia. Porque será que a biblioteca está vazia? Incentivo; a Prefeitura precisa ajudar de alguma forma. É coisa que não gasta dinheiro, você entendeu? É coisa que demanda só tempo e boa vontade. Então está faltando muito disso em Araras.

O prédio do antigo Cine Santa Helena foi adquirido pela Prefeitura, mas segue parado há anos? Qual seu plano para ele?

Foi adquirido pela Prefeitura. Agora como você vai gastar dinheiro ali? Fala pra mim. Como é que eu vou gastar dinheiro ali e a população sabendo que está faltando tudo, tudo do básico, né. Ali nós vamos ter que encontrar uma forma de fazer uma parceria, para que aquilo ali seja reformado, seja restaurado. É maravilhoso aquilo ali. Alguém, nós vamos ter que achar na iniciativa privada alguém que encampe a ideia, que tenha vontade de ajudar e ver aquilo ser transformado num ponto cultural. Porque eu acho que vai ser difícil, com o dinheiro da prefeitura, a gente poder estar reformando aquilo. Eu não sei nem o custo de uma reforma daquela. Ali no solar Benedita Nogueira parece que custou caro para fazer a Casa da Memória. Eu não sei se a prefeitura ia ter Caixa para bancar uma obra dessa, de restauração. A minha vontade era que o Brasil melhorasse, o município recebesse mais dinheiro, nós vivêssemos numa cidade rica para a gente poder reformar. Mas a gente tem que ter o pé no chão e responsabilidade de não fazer loucura.

É a favor da continuidade do Festival Café & Chocolate e Arraial na Praça, eventos que levaram grande público na Praça Barão de Araras?

Sou. Sou sim. Eu acho que nesses eventos é que nós temos que valorizar o artista da terra. Entendeu? E aí que você vai trazer aqueles que são da cidade, que são os artistas da cidade. Aí eles vão ter a oportunidade de se apresentar para a população de Araras. Nós temos que criar isso. Porque você traz uma… nada contra trazer uma banda de fora, nada contra trazer um show de pessoas famosas, só que hoje não está tendo espaço para isso. Nós precisamos valorizar o que é nosso, e a minha intenção, nessas festas já tradicionais, é valorizar o nosso artista. Não que a gente não possa trazer alguém que queira vir aqui também, e possa fazer um show aí. Mas não gastar o que gasta, Como tem sido gasto aí. Acho que é uma coisa que… Festa é bonito, quando tá a coisa tudo em ordem.

Qual seu plano para impulsionar o Turismo em Araras?

Araras é uma cidade com potencial para turismo. Nós temos lá o parque ecológico, temos o lago municipal, belíssimas praças. Temos aí um começo do Turismo Rural, né, que tem o pessoal aí, abnegado, que está tentando implantar, que está tentando começar, e isso daí precisa de um apoio maciço da prefeitura. Acho que até o governo do estado consegue nos ajudar nesse sentido. Então turismo é uma coisa que traz divisa para o município, gera emprego, transforma a cidade, que fica conhecida fora. Aí também já vai nos ajudar a ter contato com empresários que queiram trazer empresas para cá. Tudo é uma junção. Eu sei porque cidades que têm investido no Turismo e tem tido retorno. Então o turismo é uma coisa que sempre tem que ter um carinho especial, porque ele gera renda, emprego e faz a cidade se tornar até mais agradável.

O que fazer em uma área tão carente em Araras, que é o esporte de base?

Aí você tem que, primeiro, colocar na Secretaria de Esporte quem conhece de esporte. Você tem que colocar na Secretaria de Esporte uma pessoa que tenha capacidade de entender e conhecer todos os esportes e não só o futebol. Não só o futebol. Acho que o esporte tem que tirar a criança, o adolescente da rua. Você tem que trazer, você tem que fomentar as escolas nos bairros, escolinhas nos bairros. Nós temos quadras aí, inclusive quadras cobertas nas escolas. Temos uma faculdade em Araras (Uniararas) que tem curso de educação física. Não sei se mudou o nome, ou é educação física ainda. Você tem que fazer convênio. O esporte não é para formar campeões, o esporte é para trazer a educação para a criança, para que no futuro ele seja uma pessoa melhor. E a gente sabe que o esporte é o melhor remédio contra droga, compra o álcool. E para isso é necessário buscar parcerias na iniciativa privada e dar valor para Secretaria de Esporte. Nunca ninguém deu valor para Secretaria de Esporte. Todo mundo sempre largou o esporte num segundo plano. O esporte, a Secretaria de Esporte não é uma secretaria que dá gasto para a Prefeitura, que é um gasto exorbitante. O que ela traz de benefício, vale a pena investir no esporte, vale a pena. É que nem eu falo, nós temos clubes na cidade que podem muito ajudar, através de convênios, parcerias. Você tem o Sayão, você tem Associação Atlética Ararense, e a gente vai estar buscando esse contato. Tem os Bancários, que a gente vai estar buscando o contato com esse pessoal para a gente tentar fazer uma coisa boa e de custo baixo. Mas dá pra fazer. Tem muitos e muitos empresários que ajudam. Tem aí uma coisa que eu não concordo, parece que tem uma escolinha do Santos aqui em Araras (em parceria com a Prefeitura). E o nosso União São João? Por que essa parceria não foi feita com o União São João, foi feita com o Santos? Aí você vai revelar, para revelar um jogador vai vender? Vai ser empresário? Como vai ser isso? Então vamos ajudar o União São João. É da terra. Vamos ver como que pode ser feito. Se foi feito com o Santos, Por que não pode ser feito com o União São João? Que inclusive tem até um espaço lá. Então tem coisas… Essas coisas vou rever. A gente vai ver, e a gente vai decidir sempre junto, em conjunto com pessoas que são da área, para a gente não errar.

É a favor da reeleição?

Não. Sou contra.

Ainda nessa questão, quais medidas deveriam ser tomadas numa emergencial reforma política?

Primeiro, na minha opinião, é acabar com coligação. Cada partido tem que ter o seu candidato. Eu acho que o vereador deve ser eleito não por questão de coeficiente eleitoral, e sim pelo seu voto próprio. Nós vimos, a gente tem visto nas eleições pessoas com 3 mil votos, 2 mil votos, com representatividade, e outras como 800, que estão lá na Câmara. Com menos representatividade. Então para mim esse já é um ponto. Eu sou contra a reeleição, sou contra a pessoa se perpetuar no poder. Porque se a gente tivesse pessoas que não quisessem o poder a qualquer custo, até a reeleição… Mas nós temos visto aí ao longo dos anos essa reeleição que tem acontecido num primeiro mandato com um segundo mandato. Então eu sou contra a reeleição. Eu acho que quatro anos, ou 5 anos, são suficientes para a pessoa. É que nem eu falo, eu não preciso começar e terminar. Eu preciso começar. É uma continuidade. Nós não podemos achar que prefeitura, quando se assume uma prefeitura: ah, aquele governo, tudo que ele fez não presta; para e vamos começar de novo do zero aqui. Isso não existe. O que tem de bom você continua. E aí você aprimora de acordo com o que você acha que é melhor. Agora você não pode achar que a prefeitura, acabou 8 anos, aquilo não serviu para nada, então vou começar do zero, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. É uma continuidade. Administrar é uma continuidade. Uma empresa é assim. Uma empresa não muda toda hora. Uma empresa traça um rumo e segue esse rumo. Lógico que você, durante esse caminhar, vai vendo, o que as coisas mudam, são dinâmicas. Aí você vai. Por exemplo: tudo você começa numa administração, não tem problema nenhum terminar na outra. Nenhum.

Quais os pontos positivos e negativos do atual governo municipal?

Eu vou ser sincero para você. Eu acho que a atual administração – tenho a minha visão – vai ser julgada agora no dia 2 de outubro. O atual prefeito assumiu a candidatura do candidato apontado por ele, e ele, às vezes, se colocou até como candidato. Da forma que ele está conduzindo, ele é o candidato. Então, a Cidade de Araras, no dia 2 de outubro vai julgar. Vai julgar ele. Problemas tem bastante, a gente sabe disso. Enumeramos vários aqui. Mas dia 2 de outubro ele vai ser julgado.

Teve alguns pontos positivos?

Teve. Na área de educação, com construção de escolas. Nada é tudo ruim. Tem muita coisa boa. Mas eu discordo da forma como foi gasto o dinheiro em Araras, É disso que eu discordo. Priorizaram-se obras que, para mim, não tem nenhum sentido, e deixou de se investir no ser humano que é o mais importante.

Você conseguiria apontar especificamente alguns casos e pontos positivos e negativos, ou obras; algum projeto do atual governo?

Eu vou falar para você, por exemplo, na questão do transporte coletivo: nós temos problemas, temos sérios problemas no transporte coletivo. Na área da saúde: ele (o atual prefeito, Nelson Brambilla) é médico e nós temos problemas. A questão do número de comissionados: demais, não pode. Araras não suporta mais. A Prefeitura não suporta. E vai por aí. Agora ponto positivo, por exemplo, essas coberturas de quadras para as crianças. Isso daí pode ser um ponto positivo dele. E por aí.

A disputa pelo poder, muitas vezes, obriga candidatos a colocarem em xeque conceitos de coletividade e até honestidade. Para ganhar uma eleição é necessário mesmo fazer concessões a grupos empresariais e comprometer uma administração? Ou, em outras palavras, como ganhar e não se vender?

Aí é uma pergunta difícil de eu responder. eu estava conversando ali fora e: Como você consegue ganhar uma eleição de uma cidade como Araras, com noventa e cinco mil habitantes, não é? Primeiro passo: como se fazem as coligações políticas? Existem três formas para você fazer uma Coligação política. Primeiro: dinheiro. Todo mundo quer ser candidato onde tem dinheiro, não é isso? Segundo: poder. Segundo é o poder, o poder tem lá os cargos comissionados, tem o pessoal que trabalha na prefeitura. Aí o cara é obrigado a sair candidato ou apoiar, ou ir lá, o ir aqui. O terceiro é aquela expectativa do candidato que está na frente de ganhar a eleição. Então Aqueles que não tem oportunidade, aonde o poder já está perpetuado, eles vão onde está a expectativa. Aí eles jamais vão coligar, Como é o meu caso. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho poder, e também, segundo o que dizem aí, eu não tenho chance de ganhar a eleição. Eu discordo. Mas segundo dizem… Segundo dizem eles. Então, as pessoas vão aonde? Eles procuram quem? E quem eu falei. E tem exemplos disso. Inimigos, Inimigos declarados estão se unindo. Ah, eu falei, eu estou descompromissado e eu vou poder escolher os melhores. Eu não tenho compromisso nenhum com partido político. Tem o PSol que me apoia. Me apoia e fez uma coligação para vereador. Então o pessoal de uma ideologia fantástica, que não exigiu nada, que veio porque acreditou. Não se preocupou com cargos, não se preocupou com nada. Agora o que a gente vê aqui em Araras é uma coisa de se escrever um livro.

Você citou o PSol. Porque eles se coligaram para vereador (ao PTN), mas não houve uma coligação para prefeito?

É uma coisa, uma questão da executiva partidária, por questões de legenda e tal. Mas isso não me incomodou porque são pessoas amigas e que, de uma forma, independente de estar coligado ou não na majoritária, são pessoas do meu convívio e que estão me ajudando mais do que você pode imaginar.

De onde vêm os recursos de sua campanha?

Os recursos da minha campanha? Eu vou doar para mim, a minha mãe vai me ajudar, doando para mim. E eu não tenho recurso. Nenhum. Cada um por si. E eu não peço dinheiro, não tenho coragem de ir a alguém e falar: me ajuda, doe. Porque hoje é doação, né. Tem que doar e tal. Hoje mudou muito né. E eu não estou preocupado, eu não tenho. Faço de acordo com as possibilidades. Você pode ver que eu não tenho empresa de marketing. Não contratar empresa de marketing, eu acho que não precisa. Eu sou isso aqui. Não adianta me maquiar, por cabelo, não adianta falar que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, falar desse jeito. Eu sou desse jeito eu sou o que eu sou. O que eu estou falando, do jeito que eu estou, é isso que eu sou. O Du Severino é isso, entendeu? Então eu não estou preocupado se eu falo bem na televisão. Eu não fiz, eu não tenho curso de oratória. Eu não sei falar bonitinho. Todo mundo fala tudo igual, né. É tudo bacana. Você faz aquele curso de oratória, e você se prepara e fala bonito. Você transmite aquela segurança de que você é o mais inteligente, o mais preparado, e às vezes não é isso. Muitas vezes não é isso. Hoje a população tem que entender que nem sempre aquele que fala bonito, aquele que está mais arrumadinho, aquele que tem um discurso politicamente correto, é o cara que vai governar bem a cidade, não. A gente tem exemplo aí, pessoas que são todas preparadas, mas na realidade o que falta é coração. E humildade, coração, povo, isso aí eu tenho e entendo. Então eu não tenho preparação nenhuma. O que eu tenho é experiência de vida, que já foi vereador, já fui chefe de gabinete, Secretário da Habitação, na época Emhaba (Empresa Municipal de Habitação de Araras). Fui diretor jurídico da Secretaria Municipal da Administração, fui diretor jurídico da Secretaria Municipal da Fazenda, diretor jurídico no Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras). Entendeu? Pouca gente fala isso. Eu escuto aí: ah, eu estou preparado, eu estou preparado, estou preparado. As pessoas batem muito no peito que aquele é o mais preparado. O que é o mais preparado? O mais preparado é quem é quem fala bonito? Aquele que tem uma empresa de marketing atrás, que faz o melhor programa? Não que o meu não seja bom, que em 16 segundos nós não vamos vamos fazer milagre. Eu só tenho 16 segundos, entendeu? E o espaço que eu tenho pra falar, para mostrar quem eu sou, é esse aqui, que vocês estão me abrindo hoje. Então eu queria até agradecer.

Candidato, dos cinco candidatos a prefeito, você é o único que não tem uma Coligação na disputa majoritária (para prefeito). Você já tocou nesse assunto, eu só queria reforçar o seguinte: foi uma opção sua em não dialogar, para fazer parceria com os outros grupos, ou houve conversa e não se concretizou?

Não, eu vou ser bem sincero para você. Eu tive uma conversa com o PMDB, até porque eu tinha uma relação de amor com o PMDB. Que meu pai foi fundador do MDB, meu avô, se não me falha a memória, foi presidente do MDB, antigo ‘manda-brasa’, MDB e Arena né, era direita, e pra cá os que queriam eleições diretas, os que queriam democracia. Era uma divisão, eram dois partidos só. E eu fui durante muitos anos o militante do MDB, do PMDB, sou do MDB na época de Ulisses Guimarães na minha casa, Franco Montoro, Severo Gomes. Eram pessoas que eram da convivência do meu pai. E eu tomei apreço pelo MDB né, eu fui vereador também pelo PMDB. Só que depois o PMDB foi tomando um rumo diferente. Mas é aquela história, sabe, ficou aquele pingo. Eu falei, poxa vida, muitos antigos peemedebistas, emedebistas, me procuravam: o Du, vamos juntos no PMDB. Que pese o que o PMDB fez no governo federal, aqui em Araras é uma outra história, né? E eu, com esse sentimento de proximidade com PMDB, comecei a conversar com eles. Mas a conversa até ia bem, talvez fosse o único que eu também não procurei, mas eles não me procuraram também, sabe? Estava tendo aquele… Mas de repente deu uma virada e Eles resolveram, por bem, coligar com uma outra candidatura. Eu entendi a situação deles, entendi o ponto de vista deles. O porquê de tudo, eles foram bem claros sobre o porquê, e eu falei que eu queria construir, eu queria começar uma construção. Eu não queria entrar já no prédio pronto. Então eu queria começar uma construção política. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou construindo, estou tentando mostrar que nem só um político, ele não precisa fazer coligações totalmente espúrias para chegar ao poder. Então eu me sinto bem à vontade para falar isso aí. É o único partido que foi, só. Depois não procurei mais ninguém não.

Houve um diálogo com a Rede, com o Carlos Jacovetti (vice-prefeito) também?

Houve uma conversa e que, em cinco minutos, eu resolvi. Levantei e fui embora. Não serve para mim. Não serve pra mim. Não serve. Tem gente que, para mim, não acrescenta nada na política. Não acrescenta nada. Gente descompromissada, gente sem querer construir nada, entendeu? Querer ganhar. Ô, eu quero ganhar. Eu não estou procurando emprego na prefeitura. Eu sou advogado, eu tenho a minha profissão. Eu tenho meu trabalho. E muitas pessoas estão unicamente preocupadas com o poder. Eu não, não tenho. Meu pai foi três vezes prefeito de Araras e não mudou nada na nossa vida. Meu irmão tem que trabalhar, meu irmão é um engenheiro agrônomo, tem 30 anos usina. Eu sou advogado, vai indo pra 27 anos. Não me inebriei com o poder. O poder não transformou a minha família, sabe? Então eu não tenho essa vontade, essa busca frenética pelo poder. Lógico que eu quero ganhar a eleição. Eu quero ganhar a eleição, só que eu tenho princípios. Eu não vou deixar meus princípios de lado simplesmente para ganhar uma eleição. Eu jamais vou fazer isso. Eu tenho um nome. Como eu já falei aqui nessa entrevista, trago o nome do meu pai… [emocionou-se]. Desculpa. E jamais vou desonrar o nome dele. Jamais. Eu não busco o poder a qualquer custo. Nem passando por cima de ninguém, de pessoas, prejudicando ninguém. Nada disso. Em que Pese eu ter sido humilhado, a minha conduta ter sido taxada como uma conduta de candidatura que eu ia me vender, eu vou dizer para você: eu passei em cada… A minha família, poucos sabem, mas nós passamos pedaços terríveis. E tentaram fazer o meu pai ficar de joelhos, renunciar. Na época difícil que nosso país Passou, e hoje talvez a juventude não se importe com isso, porque eles nasceram na democracia. Eu nasci na ditadura, na época da ditadura, e às vezes os mais jovens, hoje, não entendem e pra eles poderem ir na praça, para eles poderem reclamar, pra gente poder estar fazendo essa entrevista aqui, precisaram existir pessoas que nem meu pai. E ele foi firme, ele nunca desistiu. Não vou ser eu que vou desistir. Severino não se dobra, não se vende e não se rende.

Já que você citou seu pai, você aposta numa marca do seu pai, Milton Severino, que foi três vezes prefeito em Araras, para ganhar a eleição? Completando: você tem condições de disputar de igual para igual como os outros grupos que estão mas reforçados, com outros partidos apoiando?

Olha eu vou ser, não que eu me apoie, mas não tenho como deixar de lado o nome do meu pai. Eu nunca vou ser e nunca eu vou sobrepor ao nome do meu pai. Meu pai morreu faz 30 anos e eu vou sempre ser o filho do Milton Severino. Não importa se eu for prefeito de Araras, todos vão se lembrar de mim como filho do Milton Severino. E eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho de quem meu pai foi. Não tenho vergonha de vir aqui e falar: eu sou filho do Milton Severino porque eu sei que meu pai fez muita coisa boa. Teve os erros, mas ele fez muita coisa boa. Nós não enriquecemos com a política. Minha declaração de bens está lá, se você for ao cartório, vê que não enriquecemos. Eu trabalho desde os 14 anos. Sempre trabalhei com meu pai. Meu irmão sempre trabalhou desde que se formou na faculdade. E nós vivemos do suor do nosso rosto. E eu não teria como desvincular isso. Como vou desvincular, falar: não, sou Du Severino. Aí vem: você pé o filho do Milton. Se você andar comigo na rua, você vai ver pessoas de 20, 18 anos, 60 anos e 80 anos, falar assim: você é o filho do Milton Severino. Não tem como tirar isso. Isso não me diminui, só me engrandece. Mas eu tenho meu trabalho também. Eu tenho minha personalidade, meu jeito de ser.; não estou só colado nisso. Eu sei que tenho capacidade, porque estou me preparando., sei que tenho dificuldades em me expressar. Que nem eu falei a você, eu não sou preparado por nenhuma empresa de marketing. Não tenho nada por trás de mim, o que você vê aqui é o Du Severino. Mas eu tenho coração, garra, fibra. Quem me conhece sabe como eu sou. Eu não desisto, sei ouvir, tenho humildade. Eu sei disso. Tenho defeitos, vários. Mas a política é isso pra mim. Sei que é difícil tirar, nunca vou deixar de ser filho do Milton Severino. Sou filho de Milton Severino, candidato a prefeito de Araras, chapa pura, com 14 guerreiros junto comigo.

Por que está voltando numa eleição, depois de 20 anos tendo se distanciado da política (foi vereador)?

Porque eu precisava atingir maturidade, precisava me preparar. Eu nunca tive condições financeiras de bancar uma campanha a prefeito. E depois, por muitos e muitos anos, a gente, as pessoas que sempre estão em volta, falavam: Du, vamos formar um grupo. E eu fui achando que, pelo que vi nos últimos 16 anos, que ninguém é tão bom que eu também não possa ser. Não vi ninguém com uma capacidade extrema de governar Araras Aliás vi Araras, cada vez mais, ficando pra trás. E como eu gosto dessa cidade, como eu amo a cidade, resolvi dar um pouquinho de mim. Porque se todo mundo começar a se afastar da política, quem vai sobrar na política. Você tem que ter posição, tem que fincar um marco e falar: estou aqui, tem um ararense aqui querendo o bem da cidade. Você tem que fincar essa bandeira. Decidi porque é uma eleição curta, o recurso financeiro não vai ser o norte, o que fará ganhar a eleição. Dinheiro vai ser difícil se gastar, quem tem, porque terá que prestar conta desse dinheiro. Não tem mais como o poder econômico – ter até tem –, mas vai dificultar que o poder econômico vença simplesmente por ser o poder econômico. Então falei: agora é hora, porque agora vai igualar. Igualando, a gente vai mostrar pra cidade quem é quem. E essa era a hora, e estamos aí.

Essa luta difícil de candidatura a prefeito também é difícil pra vereador. Seu grupo tem esperança de atingir o quociente eleitoral e eleger vereador?

Temos sim, temos esperança em eleger um vereador. E a luta é essa. Política é trabalho, e estamos trabalhando. Pode ter alguém trabalhando como a gente, mas mais que a gente não tem. É que nem eu falei pra você, temos aí 15 guerreiros que estão dia e noite levando proposta, mostrando para a população que as coisas podem ser diferentes. E a gente tem esperança sim. Esperança, o sonho é de todos.

Deixe sua última mensagem ao leitor, em um minuto.

Queria agradecer pelo convite, me desculpar por eu ter me emocionado. É que quando eu falo do meu pai, ele ainda vive dentro do meu coração. E dizer para a população de Araras que eu tenho coragem de enfrentar os problemas. Que eu tenho orgulho da nossa cidade, orgulho de ser ararense, e pedir para as pessoas que analisassem a história de vida de cada um, que analisassem as pessoas não pelo que elas aparentam ser, analisassem pelo que realmente elas são. Às vezes, pra gente mudar nosso pais, temos que começar mudando nossa cidade. Não adianta a gente mudar lá em cima, se aqui, na cidade onde vivemos, continua a mesma coisa, as mesmas práticas políticas. Gostaria de pedir para que cada ararense olhasse para as campanhas e se perguntasse. De onde vem o dinheiro que se gasta numa campanha política. Esse dinheiro vem do bolso de cada um, ou esse dinheiro vem de pessoas que, depois, vão querer o retorno nisso. Então, mesmo sem recurso – eu não tenho recurso pra fazer campanha – vou continuar nessa luta. Eu finquei essa bandeira. Não estou coligado com nenhum partido, não tenho compromisso político com nenhum político, não tenho compromisso com a elite política da cidade de Araras. Eu tenho uma vida comum, simples. Eu jamais iria mentir, eu jamais iria ludibriar, porque eu ando nas ruas e uma coisa eu aprendi: que o que mais vale na vida de um homem é um nome. E eu queria agradecer mais uma vez e muito obrigado pela oportunidade.