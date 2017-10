Donas da Kacyumara inauguram loja pessoalmente

As criadoras da marca Kacyumara e proprietárias da rede, Cacilda Almeida e Maria Aparecida Leme, estiveram em Araras nesta sexta-feira (27) para a pré-inauguração...

Compartilhe em suas redes sociais!

As criadoras da marca Kacyumara e proprietárias da rede, Cacilda Almeida e Maria Aparecida Leme, estiveram em Araras nesta sexta-feira (27) para a pré-inauguração da loja local. O evento foi para convidados e autoridades A unidade abre oficialmente ao público a partir de hoje (28), às 9h.

As irmãs Cacilda, Cida e Mara (falecida) dão nome a marca – uma junção dos seus nome resultou na denominação da indústria Kacyumara, que atualmente conta com 350 funcionários, produzindo peças para cama, mesa e banho e que atendem todo o Brasil, além de cinco lojas próprias.

Além das donas, também esteve na pré-inauguração Ronaldo Leme, gerente de marketing e varejo das lojas e que é filho de Maria Aparecida. Ele explica que a escolha de Araras para a instalação da sexta loja da rede considerou vários critérios.

“Escolhemos pela localização da cidade, que fica em um raio de 50 quilômetros da matriz de Americana; também pelo número de habitantes e por termos vários clientes de Araras na matriz. Já que uma característica da marca é passar o hábito de compra de nossos produtos de geração para geração e isso ficou claro que acontece aqui. Conhecemos a cidade e também gostamos muito”, comentou ele sobre a escolha.

As proprietárias ainda aproveitaram a oportunidade para contar um pouco da história da loja e confessar a surpresa pelo crescimento da marca. “Comecei com produção própria na cidade de São Pedro e depois viemos para Americana. Começamos com 10 metros de tecido e isto certamente é empreendedorismo. Quando começamos há 55 anos atrás, a intenção era trabalhar, aí fomos administrando com responsabilidade e foi acontecendo. Com muita perseverança, já que nada cai do céu, e hoje passamos a rede para a segunda geração Kacyumara”, relembrou Cacilda.

A loja de Araras

A loja de Araras está localizada na Rua Marechal Deodoro, 832, no Centro e segue os padrões de layout das outras da rede. Na unidade local são comercializadas linhas exclusivas, classificadas como 300 fios, 200 e 160, que atendem desde o público infantil ao adulto. Haverá, ainda, a marca Casa K, de produtos sofisticados com 600 fios, bem como toalhas de mesa e uma linha de aromas com água perfumada para ambientes, difusor e sabonete líquido.

A loja abre as portas trazendo produtos confeccionados com tecnologia Illusion, um conceito inovador em desenhos, com a possibilidade de trabalhar no universo de milhões de cores em apenas uma estampa, a tecnologia permite estampar imagens como impressão de foto sem limitação de cores, chegando muito próximo a tecnologia digital, mas muito longe do custo que digital tem no mercado.

O estabelecimento também oferece uma linha sofisticada de decoração, que vai desde objetos de vidro e cristal, portas retratos, até tapetes. Também existe no segundo andar um outlet da marca.