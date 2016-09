Dona Renata e Loreto ganham semáforos para pedestres

Quatro semáforos de uso exclusivo para pedestres devem entrar em operação a partir da próxima segunda-feira (5), prevê a Secretaria Municipal de Segurança Pública...

Quatro semáforos de uso exclusivo para pedestres devem entrar em operação a partir da próxima segunda-feira (5), prevê a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil. Os aparelhos estão em processo de instalação em duas avenidas que registram alta concentração de pessoas.

Os dois primeiros ficarão nos dois sentidos da avenida Dona Renata (Marginal), sendo um trecho que fica em frente à Delegacia do Município – entre a avenida Fábio da Silva Prado e a rua São Carlos, Jardim São João, zona norte – e outro do outro lado do Ribeirão das Araras, entre a rua Fábio da Silva Prado e a Frei Galvão – quarteirão da indústria Itaúnan a Vila Queiroz.

Já outros dois aparelhos ficarão na avenida Loreto e em frente à EE Carlota Fernandes de Souza Rodini, no Jardim Campestre. Neste ponto, além dos pedestres há também frequente passagem de estudantes da escola que atravessam de um lado ao outro da avenida – período da manhã, almoço e fim da tarde.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, João Beraldo, ambos os pontos necessitam dos aparelhos, mas no caso da escola Carlota eles pretendem reforçar o trabalho desenvolvido todos os dias pela Guarda Municipal. “Nossos guardas orientam motoristas e pedestres e controlam o trânsito durante a entrada e a saída dos estudantes”, disse.

Demutran acompanhará possíveis reflexos no trânsito

Beraldo explica que os pontos foram escolhidos depois de estudos técnicos que inclui alta concentração de pedestres que atravessam as duas avenidas e também pela freqüência constante de acidentes (atropelamentos) que são registrados nos dois locais.

Ele salienta que outros pontos da cidade também necessitam de aparelhos semelhantes e que são previstos no CTB (Código de Trânsito Brasileiro), mas reconhece que a Prefeitura “não tem dinheiro suficiente em caixa para realizar investimento”, disse.

Os aparelhos são os primeiros a serem instalados na cidade e que permitem controle que deverá ser feito pelo próprio pedestre mediante um botão. O sistema é simples e já utilizado em cidades de pequeno, médio e grande porte e também em capitais como São Paulo, por exemplo.

Cada aparelho contará com dois botões que ficarão em dois postes instalados de cada lado da via. Para acessar o outro lado, o pedestre terá que apertar o botão e este acionará automaticamente o semáforo com a cor vermelha para que os motoristas parem.

Em seguida, um cronômetro permitirá que tanto o pedestre como o motorista do veículo acompanhe o tempo disponível para que o pedestre atravesse na faixa e, em seguida, o semáforo será aberto para o motorista. De acordo com Beraldo, cada aparelho permite programar o tempo necessário, mas “será determinado posteriormente mediante estudos”, disse.

Sobre o possível impacto para o fluxo de veículos, principalmente no trecho da Dona Renata que fica em frente à Delegacia do Município, o secretário ressalta que os agentes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) acompanharão os reflexos, principalmente no cruzamento da Delegacia.