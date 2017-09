Dona Mara quer a volta da associação de moradores do Jd. Alvorada

Edimara Ribeiro do Nascimento Santos, conhecida no Jardim Alvorada como dona Mara, é uma das mais antigas moradoras do bairro e há 17 anos...

Compartilhe em suas redes sociais! Edimara Ribeiro do Nascimento Santos, conhecida no Jardim Alvorada como dona Mara, é uma das mais antigas moradoras do bairro e há 17 anos reside na Rua Angelo Cerri, onde também mantém uma loja. Seu maior desejo é retomar as atividades da extinta Associação de Moradores do Jardim Alvorada e Haíse Maria, que desde 2005 não realiza nenhuma reunião. “Ela foi fundada em 1999 e durante anos os moradores conquistaram importantes serviços para os bairros”, relata. O último presidente foi José Góes Neto, conhecido como Pepe, mas depois a entidade foi esquecida. Porém, Mara disse que não desiste da iniciativa e até guarda a ATA da associação e que consta os nomes dos antigos integrantes e as melhorias que foram conquistadas, como o Centro Esportivo Ruy Branco de Miranda e o PSF (Posto de Saúde da Família) Madre Carla Rabolin. “Duas reuniões foram realizadas nos últimos meses para tentar reativar a associação, mas apenas cinco pessoas compareceram na Emef Professor Leonaldo Zornoff, que gentilmente cedeu o espaço”, relata. Segundo Mara, a população dos dois bairros precisa entender a importância da participação em uma associação para garantir melhorias. “Com ela podemos encaminhar para a Prefeitura melhorias na sinalização das ruas, na segurança, vinda de projetos para nossos jovens e até um CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), que já existe na zona leste”, explica. Como nova tentativa, a munícipe pretende marcar uma reunião no dia 17 de outubro, às 20h, também na Escola Leonaldo Zornoff. “Para reativar a associação precisamos de 10 pessoas para que uma seja presidente, outra tesoureira, por exemplo. Mas o ideal seria a participação de 20 pessoas”, finaliza. Para conhecer melhor os objetivos da recriação da associação e como participar, o contato da dona Mara é o 3544-2449 e 99889-1741. Ela também pode ser encontrada na Rua Angelo Cerri, 90, Jardim Alvorada. Compartilhe em suas redes sociais!