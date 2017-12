Dona Duse Ometto é enterrada em Capela da Usina São João junto ao marido

Duse Rugger Ometto, presidente da Fundação Hermínio Ometto, faleceu a quarta-feira (13), aos 101 anos de idade. Dona Duse foi velada e sepultada na...

Duse Rugger Ometto, presidente da Fundação Hermínio Ometto, faleceu a quarta-feira (13), aos 101 anos de idade. Dona Duse foi velada e sepultada na na Capela da Usina São João. O enterro foi às 12h desta quinta-feira (14) e a matriarca da família foi colocada em um jazigo existente dentro da capela – mesmo local onde foi enterrado o marido, o ex-prefeito Hermínio Ometto.

Dona Duse, como era conhecida, era filha de Otávio e Vicentina Ruegger, nasceu em Araras em 9 de janeiro de 1916. Iniciou seus estudos no Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora). Casou-se em 8 de novembro de 1936, com o visionário Hermínio Ometto, de cuja união resultou seu filho Gilberto Ruegger Ometto – ambos já falecidos. Possui quatro netos e oito bisnetos.

Esteve sempre ao lado do empreendedor Hermínio Ometto, empresário que capitaneou o crescimento da Usina São João e do próprio setor sucroalcooleiro, além de também ter se dedicado à política, chegando a ser prefeito de Araras. Não esquecendo o aspecto social, liderou o desenvolvimento da Fundação Regional de Ensino Superior de Araras, que passou a se chamar Fundação Hermínio Ometto, entidade mantenedora da Uniararas.

Legado econômico, político e educacional deixado por Hermínio, foi este último que Duse fez questão de multiplicar. Ela estava como presidente do Conselho Superior da Uniararas (Fundação Hermínio Ometto) há mais de 18 anos. Diversas foram as obras que tiveram a participação desta cidadã, podendo destacar, a título de exemplo, a construção e reforma do Parque Infantil Hermínio Ometto, a construção e implantação da Creche Romana Ometto, além da reforma do prédio histórico que abriga a Casa da Cultura.

Ela também participou de dezenas de ações assistenciais, sendo a mais recente a que desencadeou o Projeto Usina do Saber, que tem por objetivo a assistência às crianças carentes de nossa cidade, permitindo o acesso à educação, às práticas esportivas e culturais, além de prestar auxílio extensivo à saúde das mesmas. Destaca-se também o importante papel que vem desempenhando à frente da instituição mantenedora da Uniararas, a ponto de ver materializado um dos sonhos de Hermínio Ometto de criar um centro universitário de renome na região, composto por diversos cursos, nas mais diversas áreas de conhecimento e contando com mais de 12 mil alunos.

A fundação é também uma das mais importantes entidades de assistência social à população. Enfim, Duse se mostrou uma mulher à frente do seu tempo, que cultivou os mais nobres ideais.