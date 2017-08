Dois meses após promessa, prefeito encaminha R$ 800 mil para a Santa Casa

A administração municipal deve repassar em poucos dias R$ 800 mil à Santa Casa de Araras para que a instituição finalmente possa adquirir um...

A administração municipal deve repassar em poucos dias R$ 800 mil à Santa Casa de Araras para que a instituição finalmente possa adquirir um aparelho de tomografia. A promessa de repasse dos recursos foi feita há mais de dois meses, mas até a semana passada o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) ainda não havia encaminhado o projeto de destinação da verba à Câmara. O projeto foi finalmente entregue no final da manhã de segunda-feira (28) e em sessão extraordinária, realizada ainda na segunda-feira, foi aprovado unanimemente pelos vereadores de Araras.

A promessa inicial era de que metade do valor (R$ 400 mil) fosse encaminhado à Santa Casa e a outra metade à Assistência Social da cidade. Ainda em maio o presidente da Casa, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) confirmou em seu discurso durante a 17ª Sessão Ordinária que o prefeito queria utilizar parte deste recurso para compra de equipamento de hemodiálise para a Santa Casa e a outra metade nas ações da Promoção Social.

Como a Santa Casa teve problemas recentes com o tomógrafo, que quebrou, a demanda mudou e agora o projeto prevê a compra deste aparelho. “A aquisição do referido equipamento objetiva viabilizar maior segurança dos diagnósticos dos pacientes, assegurando, sobremaneira, mais segurança e melhorias nos atendimentos à população”, pontua o prefeito no projeto que prevê o repasse. Em suas justificativas, Pedrinho reforça que como a Santa Casa não tem dinheiro para a compra do equipamento, e por isso necessita de auxílio financeiro da Prefeitura.

O próprio chefe do Executivo justifica no projeto que os R$ 800 mil advém de recursos restituídos pela Câmara à Prefeitura devido a saldo financeiro excedente de previsões das despesas orçamentárias da Casa, ou seja, a verba decorre do que a Casa “economizou”. A devolução de recursos da Câmara ocorre há anos em Araras – geralmente em valores superiores a R$ 1 milhão por ano.

Na época da devolução da verba, o anúncio de Pedrinho Eliseu que repassaria parte da verba à Santa Casa gerou expectativa positiva na Câmara. O vereador Jackson de Jesus (Pros), que preside a Comissão Temporária que analisa as condições da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital São Luiz, já havia feito a solicitação de equipamentos para hemodiálise a pedido do provedor, Fernando Fernandes, e chegou a citar que “o prefeito Pedrinho Eliseu teve um ato muito louvável”. A expectativa era de que a compra de aparelhos de hemodiálise renderiam R$ 100 mil por mês ao orçamento da Santa Casa. Contudo, pela urgência, o dinheiro deve ser usado para a aquisição do tomógrafo.

A Santa Casa terá que prestar contas detalhadamente sobre o uso da verba nas formas e prazos previstos pelo Tribunal de Contas de São Paulo.