Dois juízes e um promotor de Araras vão dar aulas de Direito na Unar

A Unar (Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson) divulgou nesta semana que três autoridades da Comarca de Araras farão parte de seu corpo docente no curso de Direito da instituição. Atualmente, a Unar já conta com o Promotor de Justiça Renato Fanin, da Comarca de Limeira, como um de seus professores.

Os novos professores são os juízes Dr. Antonio César Hildebrand e Silva (3ª Vara Cível) e Dr. Thomaz Correa Farqui (2ª Vara Cícel), além do Promotor de Justiça Dr. Rodrigo Aparecido Tiago. Eles vão lecionar no curso de Direito a partir de fevereiro próximo – as aulas se reiniciam dia 6.

O Dr. Antonio César é também o atual coordenador do Cejusc de Araras, que funciona no prédio da própria Unar desde 2012. A Unar conta atualmente no curso de Direito com cerca de 400 alunos entre os 10 semestres do curso.

As três autoridades se inscreveram no curso de pós-graduação de Prática Docente no Ensino Superior, ministrado pela própria Unar, onde apresentarão suas monografias. É através dessa pós-graduação que os magistrados estarão aptos a lecionar no ensino superior, além de suas respectivas capacidades técnicas e experiências profissionais no ramo do Direito.

A referida pós-graduação contou com 16 inscritos. O juiz criminal Dr. Rafael Pavan de Moraes Filgueira, da Comarca de Araras, também participou do curso e poderá se tornar docente da Unar em breve.