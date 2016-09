Dois homens são presos suspeitos de executar guarda

Dois homens suspeitos de participarem da execução do guarda municipal Paulo Eduardo da Silva foram detidos pela Polícia Civil. O crime aconteceu em 3...

Dois homens suspeitos de participarem da execução do guarda municipal Paulo Eduardo da Silva foram detidos pela Polícia Civil. O crime aconteceu em 3 de setembro na zona leste, mas por enquanto detalhes da investigação não foram revelados. No mesmo dia da execução, outro assassinato foi registrado – na mesma avenida – e a vítima foi o cabeleireiro Sandro Rocha de Faria Silva.

O delegado titular da Polícia Civil de Araras, Edgard Albanez, explica que o primeiro suspeito de ter cometido o assassinato do guarda municipal foi detido na semana passada e o segundo na última quinta-feira (22), mas a informação foi divulgada à imprensa somente nesta semana.

Albanez disse também que, por enquanto, o mandado de prisão é apenas temporário (30 dias) e aguarda possível decisão da Justiça para expedir mandado de prisão provisório e que deve ser maior. Por enquanto, a Polícia Civil não divulga detalhes de como é feita a investigação, medida adotada para não atrapalhar a identificação de mais suspeitos. “A investigação ainda não está concluída”, reforça.

Guarda municipal executado por duas pessoas

Paulo Eduardo da Silva tinha 35 anos e foi executado quando estava à paisana no interior de uma loja de produtos populares localizada na avenida Presidente Vargas, José Ometto 2. zona leste.

Na ocasião, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil emitiu nota dizendo que não tinha dúvidas que o guarda municipal tinha sido executado. De acordo com boletim de ocorrência, dois homens – com capacetes na cabeça – entraram na loja armados e atiraram contra a vítima. Além de assassinarem o gm, os executores levaram sua arma que pertencia à corporação, sendo uma Imbel calibre .380.

Paulo foi o segundo guarda municipal executado somente neste ano, algo inédito na história da corporação. Em 17 de maio, Jairo Armando Christofoletto, de 44 anos, foi executado em frente de sua residência localizada no José Ometto 2, zona leste.

O suspeito da execução do gm Jairo foi detido em julho pela Polícia Civil da cidade de Mundo Novo, localizada no interior do Estado da Bahia. De acordo com a Polícia Civil de Araras, a Justiça local aguarda expedição de mandado de prisão para trazer o detido para a cidade.