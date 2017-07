Dois ararenses constam em relatório de trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho

Araras está dentre as cidades do estado de São Paulo e do país com menos registros de funções análogas à escravidão nos últimos 14...

Araras está dentre as cidades do estado de São Paulo e do país com menos registros de funções análogas à escravidão nos últimos 14 anos, segundo dados do Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil (veja o Observatório clicando aqui), vinculado ao MPT (Ministério Público do Trabalho) e à OIT (Organização Internacional do Trabalho). Ainda assim a situação não é extremamente confortável, já que a lista aponta que ao menos dois ararenses chegaram a ter situação constatada como análoga a trabalho escravo enquanto residiam na cidade nos últimos anos. O relatório, contudo, não aponta quando a situação foi constatada; apenas deixa claro que ela não ocorreu em Araras.

Os dados oficiais expressam que houve registro de dois trabalhadores egressos que declararam residir, no momento do resgate, em Araras. Com isso a cidade é classificada com a 41ª posição no Estado com mais trabalhadores nessa situação. Por isso 0,22% do total dos trabalhadores egressos de São Paulo nessa situação residiam em Araras no momento da constatação da situação de trabalho escravo. No estado foram registrados 923 trabalhadores egressos que declararam residir, no momento do resgate, em São Paulo; destes 923 ao menos dois declararam morar em Araras.

Os dois trabalhadores de Araras foram resgatados quando desempenhavam trabalhos agrícolas. Um deles estava no cultivo de cana-de-açúcar e o outro em serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas. Ambos não têm o ensino fundamental completo e tinham idades entre 30 – 34 anos e 40 – 44 anos respectivamente – e além de residirem em Araras no momento do resgate, ainda são naturais da cidade, ou seja, nasceram em Araras.

A situação da cidade, ainda assim, não acende o sinal de alerta. Mas o balanço demonstra que na região a realidade preocupa. Exemplo disso ocorre em cidades próximas, como Mogi Mirim, Pirassununga, Engenheiro Coelho, e com mais frequência em Campinas e Americana – as duas últimas estão dentre as quatro cidades do estado de São Paulo com mais registros de funções análogas à escravidão nos últimos 14 anos, segundo o balanço, ficando atrás apenas de São Paulo e Guarulhos no Estado. Em Americana e Campinas foram registrados mais de 200 casos de resgates de funcionários em situação precárias.

Em cidades com menos frequência de flagrante desse tipo de trabalho os números também são consideráveis. Em Engenheiro Coelho, por exemplo, apesar do mesmo número de trabalhadores residentes na cidade quando foi feito o registro do trabalho, no período ao menos uma operação com 12 resgates foi registrada.

Mogi Mirim apresenta situação ainda mais preocupante. Nos últimos anos foram realizadas duas operações com 27 resgates.

O balanço levantado pelo Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil reúne dados de 2003 até abril deste ano e apontou que ainda assim em Araras não se registraram os chamados resgates de funcionários nessa condição. Foram utilizados conjunto de dados do Seguro-Desemprego do Trabalhador Resgatado; e conjunto de dados de operações realizadas via Sistema Coete (de 2003 a 2017). Todos os dados que possam identificar pessoas foram integralmente suprimidos.

Dados e Araras no Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil

Operações e resgates:

• 0 operações

• 0 resgates

• 49ª posição no Estado com 0,00% do total

• 2447ª posição no Brasil com 0,00% do total

• 0,00 resgates por operação (envolvendo 0 inspeções/fiscalizações)

• 0,00% de inspeções/fiscalizações com resgates

Fonte: Coete/Ministério do Trabalho

Egressos Naturais de Araras:

• 2 trabalhadores egressos nascidos no município em destaque

• 57ª posição no Estado com 0,19% do total

• 1977ª posição no Brasil, com 0,0057% dos egressos por naturalidade

Fonte: Seguro Desemprego do Trabalhador Resgatado (MT)

Egressos Residentes em Araras:

• 2 trabalhadores egressos que declararam residir, no momento do resgate, no município em destaque

• 41ª posição no Estado com 0,22% do total

• 1531ª posição no Brasil, com 0,0057% dos egressos por residência

Fonte: Seguro Desemprego do Trabalhador Resgatado (MT)

Indicadores considerados no estudo:

• Índice de Desenvolvimento Humano Municipal: 0,78

• PIB per capita municipal: 24.676,42

• Proporção de extremamente pobres: 0,51

• Proporção de pobres: 2,31

• População Residente: 127.661