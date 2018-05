Doce empreendedora

Ela é doce no jeito e é doce o que ela faz. Maria Angélica Pesce é a pessoa por trás da empresa Mania de...

Ela é doce no jeito e é doce o que ela faz. Maria Angélica Pesce é a pessoa por trás da empresa Mania de Brigadeiro. A empreendedora descobriu na fissura por doces uma forma de ganhar dinheiro. E não são quaisquer doces, sabe aqueles doces que você olha e fica alucinada de vontade de comer? Então estes são os seus feitos – brigadeiros gourmets com coberturas diferenciadas e bolos que “enchem os olhos” e aguçam a vontade de qualquer um.

“Em 2014 iniciei a Mania de Brigadeiro. Sempre fissurada por doces, fazia da mesa de doces das festinhas de meus filhos, a melhor parte da festa. Desde os 14 anos já adorava me aventurar na cozinha fazendo doces, bombons e pavês. Meu marido e eu, desde a época de namoro, sempre tivemos nossos dias de doces, até hoje é assim.

Até que resolvi começar a postar os doces que fazia, em especial uma variedade de brigadeiros gourmets com coberturas diferenciadas. Uma coisa foi levando a outra. Minha amiga, Georgia Castro, pediu que fizesse um bolo para sua mãe do jeito que eu quisesse. Foi a minha primeira encomenda de bolo, o pessoal adorou, daí engrenei nos bolos também. Está dando muito certo. Sabe quando você faz uma coisa com muito gosto? É assim”, contou ela.

Formada em Gestão Financeira, a paulistana e ararense de coração tem o privilegio de trabalhar também no ramo de brinquedos, que como ela mesmo descreve é um mundo cheio de estórias incríveis.

“Quando casei, já ingressei no comércio junto ao meu marido (Rafael), ele já tinha a loja Tubarato Confecções. Em 2001 montamos a loja Tubarato Brinquedos, a qual estamos até hoje. A melhor parte da loja é o entra e sai das crianças em busca de brinquedos com estórias incríveis para justificar e convencer seus pais, tios e avós de suas necessidades. Uma das minhas preferidas foi quando uma dessas crianças tentava convencer sua mãe de que sua boneca precisava urgente de uma irmãzinha senão ficaria muito mimada. Adorei!”, relembrou.

PING PONG

Perfil

Nome completo: Maria Angelica C F B Pesce

Idade: 44 anos

Profissão: comerciante e empresária

Formação: Gestão Financeira

Viagem

Melhor já feita: Disney com a família

Sonha em fazer: Itália

Dica: não importa onde, viaje sempre que puder

Personalidade

O que te define: persistência

Defeito: teimosia

Qualidade: ser boa mãe

Identidade

Família: puro amor, amor puro

Saudade: pai (Marco Antônio Franco Barbosa ) e irmãs (Márcia C Franco Barbosa e Maria Christina C F Barbosa.)

Mulher de coragem: minha mãe ( Regina Helena C C Franco Barbosa)

Homem forte: Papa Francisco

Visão Nacional

Política: incerta

Sociedade: cansada e acomodada

Quem melhor representa o Brasil: à procura

Política local

Nome: Warley Colombini

Uma ação: focar na Educação

Necessidade: Educação, sempre

Araras

Uma escola: Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora)

O que te agrada: Parque Fábio da Silva Pardo (Lago Municipal)

O que te incomoda: a péssima iluminação do centro

Ponto Preferido: Praça Barão de Araras

Cultura

Livro: Caçador de Pipas (comovente)

Trilha sonora: My Way

Sessão pipoca: Os Vingadores – Guerra Infinita (último visto)

Quem brilha – Elvis Presley