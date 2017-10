Dobra número de roubo de carga neste ano em Araras

O registro de roubo de carga dobrou de janeiro a agosto deste ano na comparação com mesmo período do ano passado. Os dados foram...

O registro de roubo de carga dobrou de janeiro a agosto deste ano na comparação com mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) e seguem tendência do Estado, que também teve aumento.

A SSP informa que de janeiro a agosto deste ano foram seis casos, sendo dois somente no mês de abril, contra três de janeiro a agosto de 2016. Tribuna apurou que em alguns registros as vítimas (caminhoneiros) foram abordadas em estradas que passam por outros municípios e acabaram deixadas em Araras.

No caso mais recente e ocorrido no último domingo (15), a GCM (Guarda Civil Municipal) localizou um caminhão carreta bitrem/tanque, que tinha sido roubado. De acordo com a GCM, ela recebeu a chamada depois que a central de comunicação de monitoramento, feita via satélite, do caminhão detectou que este tinha saído da sua rota.

Um dos operadores do sistema entrou em contato com a guarda e passou todas as informações, inclusive o último sinal registrado pelo WhatsApp da vítima. Após buscas pela zona rural, a GCM localizou o veículo em uma área que fica na região da Fazenda Montevideo, na divisa com o município de Leme.

O motorista foi encontrado a 5 quilômetros do local e estava bem. A ocorrência foi apresentada pela GCM na Delegacia do Município e a Polícia Civil vai investigar o caso.