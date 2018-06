Divulgados os preços das comidas, bebidas e doces do Arraial na Praça

A Secretaria Municipal da Ação Cultural e Cidadania divulgou nesta quarta-feira (13) os preços das comidas, bebidas e outras atrações (touro inflável e pescaria)...

A Secretaria Municipal da Ação Cultural e Cidadania divulgou nesta quarta-feira (13) os preços das comidas, bebidas e outras atrações (touro inflável e pescaria) que estarão disponíveis na edição 2018 do Arraial na Praça. Os valores dos produtos irão variar de R$ 1 a R$ 10. A festividade começa nesta sexta-feira (15) e segue até o domingo (17), na Praça Barão de Araras.

Assim como noutros anos, toda renda bruta obtida no Arraial será repassada de maneira igualitária às entidades assistenciais conveniadas à Prefeitura.

Estrutura conta com serviços de 25 entidades assistenciais

O tradicional Arraial na Praça terá em 2018 a inscrição de mais três entidades assistenciais que venderão seus produtos junto com as 22 já existentes no Arraial, parceiros comerciais (também vendedores), entre outras novidades.

A festa já contava com a participação de 22 entidades da cidade, mas neste ano ganha o “reforço” do Gama (Grupo de Amigos dos Autistas), Centro Espírita São João Batista e Comunidade Ilê Axê de Yansã. Cada entidade ficará responsável por um tipo de produto a ser vendido na festa.

Com os parceiros da iniciativa privada serão outros cinco pontos de atendimento: Barraca de doces (ao lado da Basílica), Barraca de lanche com linguiça caipira (ao lado da Basílica), Barracas com chopes (próximo ao Obelisco e do palco 2), Barraca com lanches e petiscos gourmet (próximo ao Obelisco e do palco 2) e Espaço Kids (atrás do Coreto).

Novamente a festa contará com a possibilidade de uso de cartões de crédito e débito para a compra dos produtos, como no ano passado, mais caixas fixos (22 ao todo), a utilização de caixa-volante para facilitar e amenizar as filas e também um espaço kids, para divertimento das crianças.

As bilheterias fixas serão distribuídas da seguinte maneira: 10 em frente ao Paço Municipal (Rua Pedro Álvares Cabal), 8 em frente à Banca Orpinelli e 4 atrás do Coreto da Praça. Serão 12 banheiros químicos, instalados na própria Praça Barão, em frente à Casas Bahia.

A maioria das barracas será espalhada próximo às agências bancárias (trecho entre Lojas Cem e Bar Curiango). Utilizando a estrutura do Coreto da Praça estarão duas barracas, comandadas pelo Lar Nova Vida e Osaf. As vendas dos produtos no Arraial irão funcionar da seguinte maneira: Entidades – mediante apresentação de fichas nos caixas; Parceiros – pagamentos realizados de forma direta com o estabelecimento.

Veja abaixo o cardápio e os valores cobrados: