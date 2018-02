Divulgado gabarito e resultado preliminares de concurso da Prefeitura || CONFIRA CLICANDO AQUI

CLIQUE AQUI E CONFIRA O RESULTADO PRELIMINAR DE TODOS OS CARGOS CLIQUE AQUI E CONFIRA O GABARITO PRELIMINAR DE TODAS AS PROVAS A empresa...

A empresa SH Dias divulgou no início da noite desta quarta-feira (7) o gabarito preliminar e também o resultado preliminar de quem prestou provas a quase 60 cargos distintos em Araras no final de semana. Com o gabarito preliminar os candidatos podem conferir as respostas corretas das questões. Vale lembrar que os candidatos puderam levar pra casa os cadernos de questões, e quem assinalou o que respondeu na folha de respostas também no caderno de questões pode agora verificar quantas questões acertou e quais foram seus erros.

A surpresa ficou mesmo por conta da divulgação do resultado preliminar realizada até antes do previsto – esperava-se que o resultado preliminar demorasse mais alguns dias para ser apurado e divulgado.

Quem não concordar com alguma resposta do gabarito ou até mesmo verificar falhas e erros em questões aplicadas no último domingo (4) tem apenas 48 horas para recorrer, pelo site da SH Dias.

Conforme a empresa divulgou, o período de Recurso começou hoje (dia 7 de janeiro de 2018), às 21h e vai somente até às 21h de sexta-feira (9), e deve ser feito exclusivamente pela internet através do site da SH Dias. “Para interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o site www.shdias.com.br (clique aqui para acessar o site da empresa), realizar a consulta do andamento de sua inscrição informando o número de seu CPF e sua senha, acessar o Formulário de Recurso que estará disponível apenas no período acima estabelecido, preencher corretamente todos os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis no site e enviá-lo para análise. Ao enviar corretamente o formulário, o candidato receberá um número de protocolo para acompanhamento da resposta do recurso interposto.”