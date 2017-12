Veja o cronograma de colocação de entulho nas ruas para 2018

A Secretaria de Serviços Públicos e Rurais divulgou nesta terça-feira (19) o novo cronograma para a colocação de entulho de construção, resíduos vegetais e...

A Secretaria de Serviços Públicos e Rurais divulgou nesta terça-feira (19) o novo cronograma para a colocação de entulho de construção, resíduos vegetais e cata-treco em todos os bairros da cidade, em 2018 – CLIQUE AQUI PARA CONSULTAR O CRONOGRAMA.

O serviço continuará sendo realizado sem custo pela Prefeitura, desde que o descarte seja feito somente nos dias determinados e em quantidade limitada de 3 metros cúbicos – mais do que isso é cobrado, mesmo que seja colocado no dia previsto. O entulho deve ser separado por tipo em frente ao imóvel. O novo cronograma já está disponível nos sites da Tribuna e da Prefeitura.

Como já ocorre há anos, durante o período de 21 de dezembro de 2017 até o dia 5 de janeiro de 2018 nenhum entulho pode ser colocado nas vias. Serão 15 dias em que fica proibida a colocação de trecos, de entulhos e restos vegetais nas vias públicas.

De acordo com o cronograma a última coleta acontecerá em 21 de dezembro, somente em uma região da cidade, e em 5 de janeiro se inicia o cronograma 2018. Quem desrespeitar as datas está sujeito a pagamento de multa e cobrança extra para retirada do material. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3547-6704 ou 156.

CLIQUE AQUI PARA CONSULTAR O CRONOGRAMA DE COLETA DE ENTULHO PARA 2018