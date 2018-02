Divulgada classificação final do concurso da Prefeitura de Araras – CLIQUE E CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLIQUE AQUI E VEJA A CLASSIFICAÇÃO FINAL PARA OS CARGOS QUE NÃO TERÃO SEGUNDA FASE CLIQUE AQUI E VEJA A CONVOCAÇÃO PARA OS CARGOS...

Tribuna divulga em seu site classificação final do concurso público dos classificados que prestaram provas a quase 60 cargos distintos em Araras no início do ano.

Com a classificação final os candidatos podem conferir em que posição ficaram ao final do concurso. A empresa SH Dias que realizou o concurso também divulgou o resultado dos recursos contra questões e contra o gabarito – a empresa teve que anular questões em algumas provas por erros grosseiros cometidos na própria prova – houve casos em que uma questão tinha duas alternativas corretas.

A empresa SH Dias divulgou durante essa semana a classificação final para diversos cargos e a relação dos classificados para a segunda fase nos cargos em que será feita outra etapa de provas. O gabarito preliminar e também o resultado preliminar haviam sido divulgados poucas horas após o exames serem realizados.

