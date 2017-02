Dívida para o contribuinte

O contribuinte brasileiro vai ter mais uma vez que tirar do bolso o dinheiro para bancar o aumento na conta da energia elétrica, que...

O contribuinte brasileiro vai ter mais uma vez que tirar do bolso o dinheiro para bancar o aumento na conta da energia elétrica, que em Araras será repassada a partir de 27 de agosto, conforme anuncio da Concessionária Elektro publicado na edição da última quinta-feira (23) da Tribuna.

O aumento de 7,17% é resultado de intervenção que o governo Dilma Rousseff (PT) realizou no setor elétrico entre 2012 e 2013, pouco antes da corrida eleitoral. A intervenção – que nada mais é do que subsídios que o governo oferece para as empresas, neste caso do setor elétrico – teve início com medida provisória assinada pela ex-presidente no ano de 2012.

Na época, a medida previa que as concessões de geradoras e transmissoras de energia teriam seu vencimento antecipado, mas as empresas receberiam o pagamento de indenizações por investimentos e que não foram devidamente amortizados. O pagamento das geradoras ocorreu em seguida, com recursos disponíveis em fundos públicos.

Em 2013, o custo da energia elétrica para o brasileiro chegou a cair quase 20%, mas a medida deixou de vigorar em 2015. Porém o seu custo financeiro aumentou ainda mais.

O pagamento às transmissoras de energia, que foi prometido na época, foi arrastado até 2016. Porém, o efeito financeiro do atraso aumentou a conta em mais de R$ 35 bilhões, segundo a Aneel. Somado à dívida que o governo federal tem com as distribuidoras de energia, chega a R$ 62,2 bilhões.

Deste montante, o brasileiro terá que pagar para as distribuidoras de energia o valor com juros, que são justamente os R$ 35 bilhões. Como citado na época, o valor das contas caiu de forma considerável e ajudou a manter sob controle a inflação do período.

Mas, tal medida se mostrou populista e foi positiva somente naquele momento. Depois teve início uma grande instabilidade política e que também afetou a economia.

E com a batida do martelo, o governo joga no colo do contribuinte a dívida bilionária da intervenção. A Aneel anunciou que o valor total da indenização é de R$ 62,2 bilhões – este valor nada mais é do que o dinheiro que o próprio governo federal deve para as transmissoras de energia, mas que será pago pelos brasileiros.

Para se ter uma pequena noção do rombo, somente em juros calculados no período pela Aneel – 2013 a 2015 – o brasileiro pagará mais de R$ 35 bilhões. A concessionária de energia Elektro anunciou que a fatia que será paga pelo ararense começa a chegar nas contas a partir de 27 de agosto, com a alta anunciada da energia elétrica em 7,17%.

A Aneel declara que a dívida acumulada não inclui somente a soma da inflação do período, mas também outros encargos de energia – como investimentos, por exemplo – e que devem chegar a 11%. Também colocados na conta do contribuinte.